    噁！米其林推薦高雄肉燥飯吃到蝸牛 衛生局要求限期改善

    2025/12/24 13:16 記者許麗娟／高雄報導
    民眾吃肉燥飯，驚見飯裡有蝸牛。（圖擷取自threads@_jiean_2.ore）

    有網友近日到米其林推薦的高雄老店柏弘肉燥用餐，肉燥飯吃到最後一口時，發現竟然有蝸牛，雖然店家願意退費，但網友擔心的是食安問題，且從Google評論看到也有其他客人吃到蝸牛，且用後回家已拉了3天肚子，對此，高雄市衛生局現場稽查業者待烹煮的青菜，雖未發現蟲體，但要求限期改善否則將開罰。

    對於肉燥飯有蝸牛，讓不少網友有滿頭問號指「菜有蝸牛可以理解為沒噴農藥，肉燥飯有蝸牛是……廚房養蝸牛？」其網友解答「通常是送菜時就夾帶來的，還沒洗之前就四處爬了」、「滷肉鍋沒有蓋子？」、「蝸牛就某方面來講，比蟑螂還要恐怖的，懂得就知道了……」

    高雄市衛生局表示，今日派員前往店家查察，現場未營業，檢視待烹煮之地瓜葉未見蟲體等異物。業者表示已接獲消費者反映，將加強員工食材處理前異物檢視及以少量多批次方式清洗。衛生局針對業者販售食品內含肉眼可見異物、蟲體等情形，已要求業者限期改善，屆期未改將裁罰至少3萬元罰鍰。

    此外，衛生局查業者已完成食品業者登錄及投保產品責任險，另針對現場垃圾桶未加蓋、避免食材交叉污染等缺失飭令業者限期改善，倘經複查未改善可處6萬元以上罰鍰。

    衛生局人員稽查餐廳的地瓜葉是否有蟲體。（圖由高雄市衛生局提供）

