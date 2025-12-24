為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    嘉市普發現金6千元 明年1/24、1/25發放

    2025/12/24 13:13 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉義市長黃敏惠今天上午在就職7週年記者會正式宣布，普發6千元現金將於明年元月24、25日發放。（記者丁偉杰攝）

    嘉市加碼普發現金6千元何時實施發放？市長黃敏惠今天上午在就職7週年記者會正式宣布，普發6千元將於明年元月24、25日發放，發放對象為今年12月8日（含）前設籍的市民，後續將再正式發布相關公告和注意事項。

    黃敏惠強調，普發6千元是期盼將經濟成長果實與市民共享，也呼籲市民支持在地消費，讓「市府發錢、市民花錢、嘉義市賺大錢」，創造經濟的正向循環。

    黃敏惠指出，今年在丹娜絲風災與國際關稅衝擊下，嘉市堅持「顧產業、顧民生」，提出「振興經濟『強化民眾消費韌性普發現金』加碼計畫」，內容涵蓋促進商圈與夜市活絡、觀光產業補助、永續新生活推動等，運用歲計賸餘加碼普發每位市民6千元。

    中央普發現金1萬元於11月5日起跑，當日嘉市議員張秀華在議會提出臨時動議，建請市府研議市民加碼普發3千元，獲在場議員附議通過。市府於12月8日召開市務會議通過「強化民眾消費韌性普發現金」加碼計畫，普發6千元，並於12月23日經議會三讀審議通過。

