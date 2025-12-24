剴剴逝世2年！社工工會要求制度改革 社家署：已調整收出養流程

社工工會今日前往衛福部哀悼剴剴。（記者林志怡攝）

台北市1歲男童「剴剴」2年前遭保母虐待致死，引起各界關注。社工工會今日要求衛福部強化家庭支持資源，並通盤檢討替代性照顧與安置體系。衛福部社家署長周道君表示，目前已調整收出養流程，由地方政府把關，另也強化居家托育安置訪視頻率，並透過社安網支持家庭。

周道君表示，剴剴案過後，衛福部針對收出養流程進行全面檢討，過去孩子收出養與否，是由收出養媒合機構進行專業評估後處理，但目前已調整相關流程，由機構評估後，尚須地方政府進行最後確認，確保地方政府知曉每一個收出養孩童的情況。

周道君也提到，部分孩子從「評估需要出養」到「完成出養」期間，可能需要進行安置、無法留在家庭中繼續接受照顧，目前也已改由地方政府進行安置，與以往由收出養媒合機構安置不同，避免流程中缺乏政府參與、公權力監督力度不足的問題。

此外，周道君強調，剴剴曾經歷過2次準備出養過程，最後一次交由社安保母照顧，事件過後，社家署也針對安置方式為居家托育的孩童提高訪視次數，在出養完成前，確保安置期間有更高密度的管理，保障孩童安全。

周道君也提到，家庭經濟不能是出養兒童的唯一理由，政府也不會因為家庭養不起孩童就要求家庭出養，對於家庭經濟壓力，社會安全網、社會救助法等都有媒合資源並給予支持，即使沒有達到中低收入標準，只要養育時有負擔，個案經評估也可以納入社安網中，透過周邊支持體系給予協助。

至於社工工會要求政府道歉一事，周道君表示，事件過後，衛福部長時間設置哀悼專區，至今也仍感到非常悲痛、極度遺憾，從過去的不幸事件也要往前看，從制度面尋求改善，政府都有在做相關努力與處理。

