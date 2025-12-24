新北消保官公布保溫杯墊檢測 2業者有害化學物質超標、6商品標示不全

新北市消費者保護官辦公室公布保溫杯墊檢測結果。（記者翁聿煌攝）

消費者在冬天可能會考慮購買體積小巧的插電式保溫杯墊保溫熱飲，新北市消費者保護官在市面隨機購買7件保溫杯墊商品，委由台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）檢測電器安全性及所含限用有害化學物質是否超過國家標準，並會同新北市經濟發展局檢查是否具合法商品標示，發現高達6件欠缺完整標示，2件所含限用有害化學物質超標，僅1件商品完全合格。

消保官洪伯緯表示，這次專案委由SGS進行的保溫杯墊耐電壓、熾熱線測試均過關，但依據國家標準CNS 15663測試鎘、鉛、汞、六價鉻、多溴聯苯及多溴二苯醚含量是否超出基準值時，發現2件保溫杯墊的部分零組件含鉛量超過1000 ppm。

洪伯緯說，目前雖無足夠科學證據指出消費者使用含鉛量超標的電器會「直接」導致身體健康遭受損害，但這些廢棄電器所含的化學有害物質如進入水、土壤及空氣，除不利環境永續發展，也將間接對人類健康造成危害，消保官依消費者保護法第36條規定，已要求2家業者先行下架商品並限期改善消費資訊，待商品補正標示CNS 15663限用物質含有情況後始能重新上架販售。

此次抽檢也查到共6件商品標示違反電器及電子商品標示基準規定，違規情形包括未以繁體中文標示、漏標商品名稱及型號、製造年份及製造號碼、國外製造商或進口商相關資訊、使用方法、注意事項或警語，經濟發展局針對3件進口商位於新北市的違規案件均已輔導改正完畢，並已將3件位於外縣市違規案件移請業者所在地縣市政府進行後續查處及輔導改正。

