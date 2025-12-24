為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    危險！香灰整袋丟垃圾車瞬間爆開 清潔隊員被粉塵覆蓋

    2025/12/24 13:05 記者陳鳳麗／南投報導
    草屯鎮民拿給垃圾車清潔隊員一袋香灰。（圖由民眾提供）

    草屯鎮民拿給垃圾車清潔隊員一袋香灰。（圖由民眾提供）

    危險！草屯鎮公所清潔隊垃圾車，收運垃圾時，有民眾把大袋香灰丟垃圾車，一捲進就瞬間爆開，清潔隊員被粉塵覆蓋後表情痛苦，趕緊衝下車拍掉身上粉塵，後來稍清洗後繼續執勤，民眾看了很心疼，鎮公所提醒，香灰丟前先弄濕，垃圾袋的空氣排出後袋口束緊再丟。

    草屯鎮公所清潔隊4號垃圾車，昨傍晚在市區敦和里收運垃圾時，有民眾提2袋用黑色袋子裝的垃圾出來丟，其中1袋裝了香灰，才丟進車子瞬間爆開，有如發生爆炸場面，香灰粉塵覆蓋清潔隊員，清潔隊員眼睛無法睜開，等了幾秒才趕下車清理身上的香灰。

    民眾丟香灰被監視器拍下，提供給地方臉書社團「草屯人」管理員，將影片PO到社團，提醒民眾不要再做類似的危險行為。

    影片PO出引起熱議，多數對該民眾行徑表示不滿，也有人建議香灰要丟最好分裝成小包，很多人則心疼清潔隊員，擔心其眼睛有無受傷。

    草屯鎮長簡賜勝表示，已關心隊員被香灰淹沒、覆蓋的情況，得知該隊員身體無大礙才放心，要請鎮民若要丟香灰，先確定是否完全熄滅降溫，倒進袋子後先弄濕，且袋子要把空氣排出後，再把袋口束緊，之後才能丟垃圾車。

    裝香灰袋子一僅垃圾車瞬間爆開。（圖由民眾提供）

    裝香灰袋子一僅垃圾車瞬間爆開。（圖由民眾提供）

    清潔隊員下車時車上還滿身香灰粉塵。（圖由民眾提供）

    清潔隊員下車時車上還滿身香灰粉塵。（圖由民眾提供）

