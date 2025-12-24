BL漫畫書迷遭洩個資補償禮券200元 集體怒嗆廠商

《GIVEN被贈與的未來》台北場簽名會驚傳個資外洩，主辦單位要用超商電子禮券200元彌補消費者，但消費者不買帳。（圖取自臉書專頁「INCUBASE Arena Taipei」，本報合成）

日前才爆出龍山寺外有人用1000元現金買個資，現在又有廠商想用200元超商禮券「彌補」遭外洩的個資。日本BL漫畫《GIVEN被贈與的未來》將於2026年1月17日舉辦「Natsuki Kizu老師台北簽名會」，書迷在報名提交表單後，發現可以看到別的書迷的資料，甚至有不少人陸續接到詐騙簡訊跟電話，主辦單位於19日在臉書粉專公告補償超商數位禮券200元，遭嗆「比龍山寺1000元還便宜」。

因酷體驗台灣有限公司在臉書INCUBASE Arena Taipei發文表示，因主辦單位作業疏失，導致發生個人資料外洩之重大事件，對眾多粉絲造成莫大的不安與困擾，凡於2025年11月12日至11月30日期間報名參加老師簽名會，且經確認為個人資料外洩影響對象之顧客，將提供超商數位禮券（NT$200）作為補償。

但書迷並不買帳，「是200元超商禮券嗎？當我們一起參加你們尾牙摸彩喔？個資外洩補償超級沒誠意，怎麼會把禮券的當補償」、「我收到詐騙mail了，好荒謬主辦單位要怎麼處理」、「請問貴公司是把受害者們當小丑」、「被贈與的個資變成200元禮券的個資」。

更有書迷氣憤留言「你各位被洩露的個資比龍山寺買來的$1000個資便宜，而且還不是所有人填單人都有，是要由主辦『確認為個人資料外洩影響』的人才有，是主辦來判斷，不是你各位們說有就有、說當初有填單就給」、「無數通的騷擾電話等於200禮券欸，領什麼時薪」、「你們是香港公司，直接大膽洩漏大家的個資，真的很難不聯想到是中共的走狗」。

根據個人資料保護法第29條，非公務機關違反本法規定，致個人資料遭不法蒐集、處理、利用或其他侵害當事人權利者，負損害賠償責任。如被害人不易或不能證明其實際損害額時，得請求法院依侵害情節，以每人每一事件新台幣500元以上2萬元以下計算。對於同一原因事實造成多數當事人權利受侵害之事件，經當事人請求損害賠償者，其合計最高總額以新台幣2億元為限。

