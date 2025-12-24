公司玩交換禮物 她送專櫃套組卻抽中「70包衛生紙」秒崩潰

1名女網友日前發文哭訴，她在公司舉辦的耶誕節交換禮物活動當天，抽到「超大一箱」的禮物，她當場開心拆開來看，未料竟是70包衛生紙。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

耶誕節將至，許多公司也會應景舉辦交換禮物活動，然而每年總會發生「踩雷」慘案。1名女網友日前發文哭訴，她按照公司規定的耶誕節交換禮物預算，用心挑選適合的禮物，並在活動當天抽到「超大一箱」禮物，她開心拆開來看，未料竟是70包衛生紙，讓她當場笑不來，該文一出，湧入大批過來人現身安慰。

這名女網友16日在Dcard以「公司交換禮物收到衛生紙」為題發文表示，由於主管會在耶誕節出國，於是公司提前舉辦交換禮物活動，並規地禮物預算在「500至1000元」之間，而她按照預算規定精挑細選後，準備了一套專櫃沐浴乳套組。等到活動當天，她抽到外包裝看起來超大的禮物，原本以為是什麼特別驚喜，卻在拆開後秒崩潰。

請繼續往下閱讀...

原PO指出，那一大箱禮物全裝著70包某牌衛生紙，同事見狀在一旁試圖以「很實用」來緩頰氣氛，但她覺得自己送出與收到的禮物落差感很大，當下真的完全笑不出來，「本來就有一點心理準備，但跟公司同事之間的感情還算蠻好的所以覺得很值得……重點我是騎車上下班，我車很小根本超難載回去，所以就丟公司大家一起用！」

貼文曝光後，吸引大批網友議論，眾人除了安慰原PO，參加這種活動得失心不要太重，畢竟每個人的喜好都不同，不要期待真的能換到什麼好東西，還分享自己或親朋好友曾收過「更雷」的禮物，「朋友曾經收到一盒肉片圖案的OK蹦，沒看錯！20入的那種」、「抽過過期的體香劑，外層還用土色封箱膠帶一層層貼的黏糊糊的」、「有一年收到的是巧克力跟糖果，而且看起來就是臨時去便利商店湊一湊的」。

也有網友認為，即便原PO抽到的禮物相對實用、還不算太雷，但仍能理解她收到這種禮物時的失落感，「剛好讓別人擦眼淚嗎？」、「這也太傻眼，乾脆拆幾包用袋子裝帶回家用」、「好雷喔感覺沒心準備，好歹送好市多還比較厚」。另有網友直言，如果要從沐浴乳和衛生紙2選1，其實自己寧願選擇衛生紙，實用指數真的比較高。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法