為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台北市殯儀館回饋自治條例修正 議會法規委員會通過

    2025/12/24 12:39 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市議會法規委員會今（24）審查《台北市立殯儀館回饋地方自治條例》第三條，最終維持原條文並送大會決議，林亮君與陳賢蔚保留大會發言權。（記者蔡愷恆攝）

    台北市議會法規委員會今（24）審查《台北市立殯儀館回饋地方自治條例》第三條，最終維持原條文並送大會決議，林亮君與陳賢蔚保留大會發言權。（記者蔡愷恆攝）

    台北市議會法規委員會今（24）審查《台北市立殯儀館回饋地方自治條例》第三條內容，原條文內僅列舉收受回饋金里名，台北市議員林亮君與陳賢蔚等人認為，應寫入發放範圍距離。委員會最終維持原條文並送大會決議，林亮君與陳賢蔚保留大會發言權。

    法規委員會召集人、議員吳世正表示，這已是第五次討論殯葬回饋修正案，委員會十分努力，現在只剩第三條條文需審議，期望法規會今日可以交出「聖誕禮物」。

    林亮君提出意見與上週相同，堅持應明確在條文內指出發放範圍。陳賢蔚也同意，這次修法擴大發放範圍是一個動態調整，說明為何各里會被納入或是排除要有基準，若未來有變動市府也有配套措施。兩位議員表示，若現版本在委員會通過，將保留大會發言權。

    議員秦慧珠則說，很少現在會預期未來的事，「未來的事情就交給未來的議員處理，我們就努力競選連任。」最後吳世正決議通過，維持現在列舉寫法，在委員會內通過並送大會決議。他也興奮道，今天是平安夜，「條文通過是聖誕禮物！」並期待諸位議員下屆再見面。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播