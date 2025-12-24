控南市教育局打壓工會 教團：提不當勞動行為裁決

全教總與南市教產金指控台南市教育局打壓工會。（全教總提供）

全教總與南市教產今指控台南市教育局，要求各校不得核予會務活動公假，全教總理事長侯俊良批評，此已屬不當勞動行為，不僅違反法律原則，也是公然干預、妨礙教師工會活動，除嚴正譴責，也將向勞動部提起「不當勞動行為裁決」，以捍衛工會勞權。

南市教產理事長陳葦芸指出，南市教產自108年起與台南市政府教育局合意教師工會會務公假核給方案，然自今年起台南市教育局除片面毀棄核給會務公假之慣例，12月更以錯誤的函釋要求各校不得核予會務活動公假，不僅阻撓工會理監事會務公假核給，更是全面禁止全市教師參加教師工會的會務活動的權利。

請繼續往下閱讀...

侯俊良認為，《教師請假規則》為中央法規，地方教育局無權逕自「函釋」《教師請假規則》之內涵，況且是進一步剝奪教師請假權益。已明確違反行政命令不得牴觸法律的「法律位階原則」。而透過「全面禁止」會務假核給，使工會理監事會議面臨流會，及錯誤函釋《教師請假規則》公假內涵，要求學校對教師參與會務活動不得核給公假，也已構成《工會法》第35條之不當勞動行為。

台南市教育局也遭抨擊無視「工會法」屬法規，無視其保障受僱者團結權，更無視身為雇主應克盡「工會法」之義務，反是將行政資源當作私鬥工具，刻意操作造成台南市教師工會會務活動停滯，製造校園寒蟬效應，影響會務活動、組織運作甚大。若教育行政主管機關可以隨意「擴大解釋」法規內涵來剝奪法定教師權益，不只是工會危機，更是整體台南市教育體制的法治危機。

全教總與南市教產並預告，將立即向勞動部提起「不當勞動行為裁決」，期待主管機關勞動部積極處理台南市教育局的行政擴權、惡意打壓工會運作之不當勞動行為，盡快要求台南市教育局撤銷違法限權之函釋，恢復台南市教師參與工會活動之合法請假權限，並依法追究相關行政人員擴權解釋、毀壞勞權之行政責任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法