交換禮物直接送「1225元現金」太敷衍？ 多方網友掀起激烈論戰

耶誕節將至，不少公司、學生或親朋好友之間，會在這段期間舉辦交換禮物等活動，但送什麼才能「皆大歡喜」，是每年一大難題。近期有網友發文求助，詢問自己如果直接準備「現金」拿去當交換禮物，會不會是「太敷衍」行為？該文一出，意外引爆多方網友論戰，也有熱心網友給予其他送禮建議。

該名在PTT以「聖誕交換禮物送現金會不會太敷衍」為標題發文，直言自己看到不少人在用心準備耶誕節的交換禮物，似乎只有他決定只用「1225元的現金」當作交換禮物，擔心自己如此直白的禮物放在一片精心挑選的禮物中，會顯得很突兀又不夠用心，於是急忙上網詢問眾人，「這樣會不會太敷衍？有推薦其他的禮物嗎？」。

貼文一出，火速湧入大批力挺「現金派」的網友大讚，原PO做出最實在的選擇，「這根本是頭獎」、「最實用的禮物就是錢」、「我想抽到你的現金禮物」、「比起一堆用不到的東西，現金有誠意多了」。也有人建議，可以使用紅包袋或特殊包裝，增加拆禮物者的驚喜感，「大人的世界，不用掏心掏肺，掏錢就好」。

另有人不贊成譴責原PO，「超無聊，你500換我500幹嘛」、「連玩都懶得想，這種朋友誰想來往」。也有不少網友留言歪樓，許下各種自己收到會很開心的禮物，以及單純逗人發笑的送禮鬼點子，「我都送黨證」、「送1股台積電」、「直接丟30萬支票」、「把自己綁個蝴蝶結送人啊」、「星巴克儲值卡啊，都是錢」。

