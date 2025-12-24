台南優質社區據點 楠西、安定中沙雙獲全國「金點之星獎」

南市楠西區楠西社區照顧關懷據點榮獲全國「金點之星獎」。（南市社會局提供）

為表揚績優社區照顧關懷據點的深耕成果及典範貢獻，衛福部23日舉辦第11屆「114年社區金點獎」頒獎典禮，台南市今年共有2個團體單位入圍，分別為楠西區楠西社區照顧關懷據點與安定區中沙社區照顧關懷據點，雙雙榮獲「金點之星獎」，展現長者照護典範，台南市長黃偉哲讚許這2個優質社區據點是「台南之光」。

南市社會局指出，榮獲「金點之星獎」的楠西區楠西社區發展協會，已連續2年入圍金點獎。今年於0121楠西區發生地震，災後社區展現堅韌行動力，迅速成為居民心中的「希望堡壘」。不僅陪伴長輩安定情緒、協助心理重建，更啟用文康廚房作為臨時收容中心，動員志工與長輩共同支援物資分送與災民照護，充分體現互助共好的社區力量，成功營造共老共好、共享共生的生活環境。

請繼續往下閱讀...

另外，首次參賽的安定區中沙社區發展協會，以在地人文與世代共學為永續核心，據點以「粿仔的故鄉」為文化背景，辦理「珍粿傳情」活動，讓長者與青年共同製作紅龜粿，傳承傳統工藝與地方文化記憶。在照顧服務上更突破假日照顧空窗限制，整合醫療與社福資源，採用平日與假日雙軌服務模式，讓長者獲得不中斷的支援，展現志工團隊的熱忱與專業。

南市安定區中沙社區照顧關懷據點榮獲全國「金點之星獎」。（南市社會局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法