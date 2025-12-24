托嬰中心監視影像上傳雲端 全教總憂侵害幼兒隱私

針對托嬰中心監視影像必須上傳雲端，全教總今召開記者會，表達對侵害幼兒隱私的憂心。（全教總提供）

衛福部托育專法要求托嬰中心將監視影像強制上傳到統一的雲端伺服器並保存30天，全教總今批評此舉罔顧幼兒的隱私權且侵害托育人員之人權，若出現資安問題外流，將造成無法抹滅的數位傷痕，呼籲政府應撤回相關規劃，朝向推動托育現場的制度透明化，建立家長與托育人員的「共育夥伴關係」。

全教總理事長侯俊良指出，在托嬰中心裡，尿布更換、安撫哭鬧、甚至只是午睡時的樣態，這些極度私密的瞬間，都將被記錄、上傳、並儲存在衛福部「統一」的雲端伺服器中。此外，在高互動的幼托現場，托育人員也會因為嬰幼兒拉扯導致衣衫不整，或因忙碌而儀容狼狽，這些涉及個人極度私密的形象畫面，卻都會遭攝錄甚至上傳監控，毫無個人隱私與專業自主可言。

全教總幼教主委楊逸飛進一步提到，近期韓國爆發超過12萬支IP攝影機遭駭客入侵的重大資安事件，大量家庭、商店甚至連婦產科醫院等的私密影像被非法竊取、製成影片在網路上販售，證明了再嚴密的系統都可能存在漏洞，相關影像恐淪為可被竊取、販售、永久流傳的商品，為他們的人生烙下不可抹滅的數位傷痕。

托育人員代表萱萱老師表示，政府強制推動影像上傳雲端，形同將合法工作的照顧者預設為罪犯，嚴重踐踏職業尊嚴。雲端監控讓陌生視線隨時介入，不僅日常照顧動作恐遭過度解讀，私密畫面更有外流風險，侵犯隱私。呼籲政府應正視基層心聲，保障托育人員的隱私權與人權，勿以監控手段製造職場恐慌。

台北市教保人員協會暨全國教保產業工會陳亮吟表示，政府近年強化托嬰監視法規，兒虐卻未減，近期推動「監管雲」更引發基層反彈。經調查顯示逾9成托育人員感到隱私受損、壓力倍增，恐加劇離職。政府忽視低薪、高工時等結構性困境，僅以監控虛應民怨。

侯俊良主張，真正的托育安全網，應建立在「親師互信」與「關係連結」之上，透過推動托育現場的制度透明化，建立家長與托育人員的「共育夥伴關係」，以開放的溝通機制、定期的照護對話與參與，讓家長能實質理解托育過程，讓托育人員的專業被看見。因此呼籲衛福部與立法院應正視韓國資安災難的警訊，撤回強制影像上傳「監管雲」的規劃。

