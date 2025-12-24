新北茶農全國製茶賽再傳捷報 坪林吳永春獲全國冠軍茶師

坪林茶農吳永春（右3）奪下「全國部分發酵茶製茶技術競賽」冠軍頭銜，成為新北第13位冠軍茶師，市長侯友宜於市政會議頒獎表揚。（圖由農業局提供）

新北市為北台灣最大茶產區，茶農於全國賽事屢創佳績。114年度「全國部分發酵茶製茶技術競賽」中，坪林區茶農吳永春在全國11縣市代表同場較勁下，歷經2天1夜挑戰奪冠，成為新北第13位全國冠軍茶師。同場競技中，三峽區周子耀獲亞軍，坪林區王盛翔及石碇區葉承軒、許智雄獲季軍肯定。

農業局指出，新北茶農組隊參加「全國機採茶菁技術競賽」，於全國10縣市、20組選手中，坪林區吳永春、吳權芳、吳仁智與石碇區張建國、張宏圩、林翊淵，憑藉精準判斷與團隊默契，在時限壓力下兼顧茶菁品質與重量，齊力奪得2座季軍，獲獎數量六都第一，包攬全國茶類競賽頒獎臺。

出身坪林的吳永春，以精湛技術展現包種茶清雅花香，睽違11年再度突破區、市級競賽，代表新北出征全國賽並勇奪冠軍；今年更與兄弟組隊拿下機採茶菁季軍。

年僅27歲的三峽茶農周子耀返鄉製茶5年，首度參加全國製茶技術競賽即獲亞軍，並連續3屆獲新北蜜香紅茶評鑑特等獎。他表示，賽事考驗臨場應變與感官判斷，未來將持續精進技術，延續家族8代茶廠傳承。

農業局表示，新北為台灣主要條形包種茶產區，透過評鑑與技術競賽輔導特色茶生產、傳承製茶技術，吸引青年返鄉，推動農業永續發展。更多活動資訊可至「新北市農業局稼日蒔光」臉書查詢。

坪林區茶農吳永春獲得114年全國部分發酵茶製茶技術競賽冠軍。（圖由農業局提供）

吳永春（右1）與兄弟吳仁智（中）、吳權芳（左1）組隊獲得全國機採茶菁技術競賽季軍。（圖由農業局提供）

