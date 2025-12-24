為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北茶農全國製茶賽再傳捷報 坪林吳永春獲全國冠軍茶師

    2025/12/24 12:59 記者羅國嘉／新北報導
    坪林茶農吳永春（右3）奪下「全國部分發酵茶製茶技術競賽」冠軍頭銜，成為新北第13位冠軍茶師，市長侯友宜於市政會議頒獎表揚。（圖由農業局提供）

    坪林茶農吳永春（右3）奪下「全國部分發酵茶製茶技術競賽」冠軍頭銜，成為新北第13位冠軍茶師，市長侯友宜於市政會議頒獎表揚。（圖由農業局提供）

    新北市為北台灣最大茶產區，茶農於全國賽事屢創佳績。114年度「全國部分發酵茶製茶技術競賽」中，坪林區茶農吳永春在全國11縣市代表同場較勁下，歷經2天1夜挑戰奪冠，成為新北第13位全國冠軍茶師。同場競技中，三峽區周子耀獲亞軍，坪林區王盛翔及石碇區葉承軒、許智雄獲季軍肯定。

    農業局指出，新北茶農組隊參加「全國機採茶菁技術競賽」，於全國10縣市、20組選手中，坪林區吳永春、吳權芳、吳仁智與石碇區張建國、張宏圩、林翊淵，憑藉精準判斷與團隊默契，在時限壓力下兼顧茶菁品質與重量，齊力奪得2座季軍，獲獎數量六都第一，包攬全國茶類競賽頒獎臺。

    出身坪林的吳永春，以精湛技術展現包種茶清雅花香，睽違11年再度突破區、市級競賽，代表新北出征全國賽並勇奪冠軍；今年更與兄弟組隊拿下機採茶菁季軍。

    年僅27歲的三峽茶農周子耀返鄉製茶5年，首度參加全國製茶技術競賽即獲亞軍，並連續3屆獲新北蜜香紅茶評鑑特等獎。他表示，賽事考驗臨場應變與感官判斷，未來將持續精進技術，延續家族8代茶廠傳承。

    農業局表示，新北為台灣主要條形包種茶產區，透過評鑑與技術競賽輔導特色茶生產、傳承製茶技術，吸引青年返鄉，推動農業永續發展。更多活動資訊可至「新北市農業局稼日蒔光」臉書查詢。

    坪林區茶農吳永春獲得114年全國部分發酵茶製茶技術競賽冠軍。（圖由農業局提供）

    坪林區茶農吳永春獲得114年全國部分發酵茶製茶技術競賽冠軍。（圖由農業局提供）

    吳永春（右1）與兄弟吳仁智（中）、吳權芳（左1）組隊獲得全國機採茶菁技術競賽季軍。（圖由農業局提供）

    吳永春（右1）與兄弟吳仁智（中）、吳權芳（左1）組隊獲得全國機採茶菁技術競賽季軍。（圖由農業局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播