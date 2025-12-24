為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南人限定爽玩日本 秋芳洞、別府溫泉門票享折扣

    2025/12/24 11:48 記者洪瑞琴／台南報導
    日本山口縣秋芳洞的奇景。（圖擷自山口縣美禰市秋吉台國定公園觀光情報官網）

    日本山口縣秋芳洞的奇景。（圖擷自山口縣美禰市秋吉台國定公園觀光情報官網）

    台南人專屬的日本旅遊優惠來了！台南市首創與日本多個友誼城市合作，推動「景點門票互惠措施」，讓台南市民赴日旅遊可享門票折扣、半價，甚至免費入場優惠，涵蓋日本國家公園與冬季旅遊人氣景點別府溫泉。隨著寒假假期將至，這波專屬優惠也成為台南人出國旅遊的小確幸。

    其中，日本山口縣知名景點「秋芳洞」為日本最大鐘乳石洞，一般成人門票為1600日圓，台南市民僅需1250日圓即可入場；同樣位於當地的大正洞，一般成人票價1300日圓，台南市民享優惠價1000日圓。

    冬季泡湯勝地別府溫泉也加入互惠行列，部分溫泉設施提供免入浴費優惠（毛巾、備品及置物箱等需付費）；而百公尺高、深受遊客喜愛的打卡景點「別府世界之塔（Global Tower）」，一般成人門票為300日圓，台南市民則可免費入場，誠意十足。

    山口縣：海峽夢塔、秋芳洞、大正洞、景清洞。山形市：山寺芭蕉記念館。日光市：足尾銅山觀光、平家の里。水上町：道之驛水紀行館「水產學習館」、水上町果園Mogitore、工匠之鄉「須川宿資料館」。宇土市：宇土市大太鼓收藏館、武家屋敷（舊高月邸）、宇土市網田燒の里資料館。

    別府市：別府世界之塔Global Tower、別府市竹細工傳統産業會館、竹瓦溫泉、柴石溫泉、湯都Pia Hamawaki、鉄輪むし湯（鐵輪蒸氣浴）、堀田溫泉、龜陽泉、別府市美術館、地獄蒸工房鐵輪、別府樂天地。宇佐市：大分縣立歷史博物館、宇佐神宮寶物館。

    「別府世界之塔（Global Tower）」是日本北九州網美打熱點。（圖擷自別府國際官網）

    「別府世界之塔（Global Tower）」是日本北九州網美打熱點。（圖擷自別府國際官網）

    別府樂天地。（圖擷自別府市旅遊資訊官網）

    別府樂天地。（圖擷自別府市旅遊資訊官網）

    堀田温泉外觀。（圖擷自別府市旅遊資訊官網）

    堀田温泉外觀。（圖擷自別府市旅遊資訊官網）

    景清洞相傳是武士曾藏身的洞穴。（圖擷自山口縣美禰市秋吉台國定公園觀光情報官網）

    景清洞相傳是武士曾藏身的洞穴。（圖擷自山口縣美禰市秋吉台國定公園觀光情報官網）

    圖
    圖
