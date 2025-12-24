華山基金會拚長輩年菜先辦公益園遊會！57攤待認養

為長輩年菜，華山基金會將舉辦公益市集，目前尚有57攤待認養。（記者顏宏駿攝）

華山基金會為了籌辦春節年菜資金，將於明年1月17日在田尾鄉怡心園舉辦「華山報喜 馬上開花」公益市集，號召100個公益攤位，所得全數捐作年菜基金。今年尚有57個攤位待認養，基金會今天在怡心園舉辦公益宣傳會。

華山基金會彰雲嘉區長林秀儀說，華山基金會每年春節前募集年菜，但近年來面臨募集困難的窘境，去年他們改用「公益園遊會」方式籌年菜基金，效果非常好。

他說，「公益園遊會」以認養的方式進行，民眾可以捐物資寄責，也可以認養攤位，他們開放100個攤位，每個攤位基金6000元，目前已被認養34攤，很多公司或團體犧牲假日一起做公益。民眾則可購買每張100元的愛心園遊券，各攤位所得全數提供年菜基金。

林秀儀指出，當年除了有100個特色攤位外，還有社區、學校、街頭藝人的表演，活動相當精彩，歡迎民眾來參加、做公益。

華山基金會指出，他們深耕在地，做失依老人關懷訪視、就醫取藥、身體照顧等服務，去年服務的人數達3萬701人。

