AI預警技術結合警力 竹縣推動智慧城市兼顧安全與隱私

新竹縣長楊文科召集警察局與即將成立的數位發展處，宣布將啟動「智慧守護之眼」計畫，期盼透過AI主動預警技術，將治安防禦由「事後調閱」全面升級為「即時攔阻」，以科技治縣、守護鄉親安全。（圖由新竹縣政府提供）

台北車站、中山商圈12月19日發生隨機攻擊釀4死的憾事，為避免公眾不安，新竹縣長楊文科召集警察局與即將成立的數位發展處，宣布將啟動「智慧守護之眼」計畫，期盼透過AI主動預警技術，將治安防禦由「事後調閱」全面升級為「即時攔阻」，以科技治縣、守護鄉親安全。

楊文科強調，治安維護不容許「管轄灰色地帶」，他已指示警力打破界限，直接進入車站月台與營運範圍巡查。此外，針對即將到來的跨年晚會、元旦升旗等大型活動，以及六福村、小叮噹、綠世界等3大主題樂園，警方均已完成安檢部署與蒐證器材設置，確保民眾在人潮聚集處享有最高標準的安全保障。

楊文科表示，縣府團隊已擘劃數位治理藍圖，將由新成立的數發處處長劉奕帆領軍，啟動「智慧守護之眼」計畫。該計畫運用邊緣運算（Edge AI）與大語言模型（LLM）技術，改變傳統監視器僅能被動取證的限制，賦予監控系統即時分析能力，將治安防禦由「事後調閱」升級為「即時攔阻」。

劉奕帆說明，該系統研擬鎖定異常行為、詐欺車手及異常噪音進行主動偵測，防護範圍更希望延伸至公共托嬰中心、公園與高車流路段。在幼兒場域，系統可自動識別跌倒或長時間哭泣等危險信號，縮短救援反應時間，並採取「去識別化」技術嚴格保護縣民隱私。同時也期待「智慧守護之眼」作為新竹縣首個「政府開放產品」（Open Government Products, OGP）示範專案，展現新竹縣作為科技大縣的治理格局與公私協力精神。

楊文科強調，治安維護必須實體警力與數位科技雙管齊下，透過警察局的高效執行力結合數發處的前瞻預警技術，新竹縣將全面建構一座兼顧安全、效率與隱私的智慧城市，要讓鄉親住得安心、行得放心。

