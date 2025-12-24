國境之南教育發光！滿州長樂國小「一山一水」 奪未來教育企業特別獎

「一山一水課程」的核心，在於打破教室的圍牆。（長樂國小提供）

位處屏東偏鄉、被戲稱為「最遠學校」的滿州鄉長樂國小，再次以深厚的教育力驚艷全國！長樂國小教學團隊研發的「一山一水」校訂特色課程，日前在第五屆「未來教育 台灣100」甄選中，從全國超過400件創新案例中脫穎而出，不僅入選「台灣100」，更一舉奪下僅有11個名額的「企業特別獎」，獲得10萬元獎金肯定。這群國境之南的師生，用行動證明了「距離」從不是學習的障礙。

長樂國小校長黃文聰說，「一山一水課程」的核心，在於打破教室的圍牆，帶領孩子走進家鄉的山林與溪流。學生在走讀文化、了解生態的過程中，不再只是被動接受知識，而是透過動手學、願分享，最終實踐排灣族語中「masan caucau（真正的人）」的教育願景，讓學校與社區、前人經驗產生深刻連結。

「最遠的學校，要有最好的教育！」黃文聰感性表示，偏鄉孩子常因環境限制而缺乏自信，但透過這套課程，孩子們必須站上舞台分享學習成果。看著孩子從原本低頭畏縮，到現在能自信地向外賓介紹家鄉，這種轉變是給教師團隊最大的回饋。

他強調，雖然教育創新需耗費大量心力，但如同爬山涉水，「你不走進去，怎會有所得？」透過「一山一水」課程，成功縮短了城鄉差距。這份遲來的肯定，不僅是對偏鄉教師辛勞的慰問，更讓外界看見，屏東南端的孩子正以最自信的姿態，在自己的土地上茁壯成長。

