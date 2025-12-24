為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    小橘書大熱門！屏東縣「這鎮」列名提前發

    2025/12/24 10:16 記者陳彥廷／屏東報導
    小橘書。（記者陳彥廷攝）

    小橘書。（記者陳彥廷攝）

    政府為提升安全意識所推出的「小橘書」，在台北捷運連續攻擊事件後，是更引來全台重視，屏東縣表定今天（24日）開始發放，不過，潮州鎮卻一度被內政部單獨列名全國第二批發放的鄉鎮市，比屏東縣其它行政區早了近1個月，引來關注，不過，鎮公所澄清為「誤植」，經反映，內政部已修正日程。

    「台灣全民安全指引」又被稱為「小橘書」，從11月19日開始已陸續發放，在內政部最先公佈的發放期程中，屏東縣與台中市、彰化市在發送的順序是從今天12月24日開始的第4梯，但屏東33鄉鎮市中，唯獨潮州鎮竟與苗栗縣、高雄市、桃園市及嘉義縣同列在第2梯12月3日就要發送，但許多潮州鄉親至今仍不見小橘書放在自家信箱。

    「誤植啦！」鎮公所則拿出內政部最新版的發送期程澄清，首版發送期程文宣確實單列潮州在第2梯，但鎮公所根本不曾收到內政部或印刷廠通知，經向內政部反映才發現被誤植，不過，內政部12月10日所發出的更新文宣中潮州已不再單列，與全縣進度相同，坦言這陣子確實有民眾見到舊版發送期程打電話詢問為何尚未收到，只能無奈回覆給民眾在月底才會發送。

    小橘書。（記者陳彥廷攝）

    小橘書。（記者陳彥廷攝）

    新版的發送期程已未單列潮州鎮，與屏東其它縣市同步。（潮州鎮公所提供）

    新版的發送期程已未單列潮州鎮，與屏東其它縣市同步。（潮州鎮公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播