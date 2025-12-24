為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    今晚起降溫北台轉濕冷！最低溫時間點曝光

    2025/12/24 09:53 即時新聞／綜合報導
    今午後開始變天，入夜後降溫明顯，明冷氣團來襲，明晚至週六清晨最低溫，不排除有機會挑戰強烈大陸冷氣團。（資料照）

    今午後開始變天，入夜後降溫明顯，明冷氣團來襲，明晚至週六清晨最低溫，不排除有機會挑戰強烈大陸冷氣團。（資料照）

    今（24日）晨受輻射冷卻影響，平地最低溫出現在新竹關西12.2度，其餘地區低溫約在13-17度之間，今午後新竹以北及東部開始變天，入夜後降溫明顯，明（25日）晚至週六（27日）清晨最低溫，不排除有機會挑戰強烈大陸冷氣團。

    天氣風險公司分析師薛皓天表示，今上半天各地大致為多雲到晴，中部以北高溫約22-24度、中南部高溫約25-29度，下半天起底層東北季風增強，各地氣溫開始下降，中北部、東部受東北季風影響，低溫約13-16度，西半部夜間至清晨受輻射冷卻影響將帶來10度以上明顯溫差，低溫約12-15度。

    明入冬第二波大陸冷氣團來襲，同時受中高層雲系影響，水氣及雲量持續偏多。中北部、東部及東南部為陰陣雨天氣，台中以南之西半部平地地區大致為多雲到晴天氣，山區為多雲時陰有短暫陣雨。氣溫方面局部地區有11-13度低溫出現。白天起苗栗以北及東北部預估高溫約16-18度，中部高溫約20-22度，南部仍有23-26度高溫。

    本波冷氣團最冷時段為耶誕夜至週六清晨，台北測站預報13度，已達大陸冷氣團強度，有機會可挑戰強烈大陸冷氣團，預估各地夜間低溫約11-14度，空曠處及近山區10-12度低溫，中南部夜間至清晨受輻射冷卻影響，日夜溫差大。

    後續週五晚間至週六清晨，這兩晚為本週最低溫時段，請多留意日夜天氣變化，做好保暖，以免著涼感冒。預估2000公尺以上地區將出現0度左右低溫，3000公尺以上山區更有降雪發生可能，若要前往山區看雪民眾要多做好保暖，且裝好雪鍊再上山。

    預估週日（28日）東北季風減弱，下週一（29日）開始至週四元旦（1月1日）白天大致維持高壓迴流偏東到東南風環境，預計僅迎風面東北角及東部為多雲有短暫陣雨天氣，其餘地區晴到多雲，各地都需注意輻射冷卻帶來的日夜溫差變化，跨年夜估好天氣，不過要多留意保暖。

