    日本寢屋川高校師生訪新港藝高 體驗台灣在地生活

    2025/12/24 09:36 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉義縣新港藝術高中的日本姊妹校寢屋川高校學生來訪。（新港藝高提供）

    嘉義縣新港藝術高中的日本姊妹校寢屋川高校學生來訪。（新港藝高提供）

    嘉義縣新港藝術高中的姊妹校日本大阪府立寢屋川高等學校師生，22日抵達新港藝術高中進行為期3天的交流。昨天上午寢屋川學生到藝高教室參與正式的課程體驗，深度融入台灣高中學習日常。下午前往奉天宮參拜並參與社區活動，感受新港獨特的在地美學與宗教文化 。

    新港藝高校長任以真指出，今年5月藝高師生前往寢屋川高校交流時，感受到日方的溫暖情誼，這次姊妹校來訪，除在藝高廣場迎接日本嘉賓，並在演藝廳安排歡迎會，以最誠摯的心意回饋這份厚誼。

    歡迎會上，兩校學生展現精彩的才藝交流，藝高熱舞社帶來動感十足的開場，隨後學生們深情演唱《信～給15歲的你》（手紙〜拝啓15の君へ），用歌聲訴說青春的共鳴；寢屋川高校的同學們展現了充滿日本文化底蘊的「合氣道」及活力舞蹈，贏得滿場觀眾熱烈掌聲。

    在任以真與寢屋川高校校長井上隆司交換象徵友誼的禮物，呈顯兩校深厚情誼。傍晚放學後，寢屋川高校的學生們跟隨藝高接待家庭的同學回家，開啟充滿人情味的homestay體驗 。

    寢屋川高校學生走訪奉天宮和社區後，與藝高各特色社團展開多元交流體驗，包括APlus玩學社、攝影社、日本文化研究社、音樂創作社、室內音樂社、吉他社、烘焙社、熱門音樂社以及熱門舞蹈社等，透過共同學習、實作體驗與自在交流，台日學生相互分享、彼此學習，為台日青年留下珍貴而美好的青春記憶。

    日本寢屋川高校學生訪參奉天宮。（新港藝高提供）

    日本寢屋川高校學生訪參奉天宮。（新港藝高提供）

    日本寢屋川高校學生訪參奉天宮。（新港藝高提供）

    日本寢屋川高校學生訪參奉天宮。（新港藝高提供）

    日本寢屋川高校學生的新港古蹟體驗。（新港藝高提供）

    日本寢屋川高校學生的新港古蹟體驗。（新港藝高提供）

    日本寢屋川高校學生的新港社區體驗。（新港藝高提供）

    日本寢屋川高校學生的新港社區體驗。（新港藝高提供）

    日本寢屋川高校學生的學校社團交流。（新港藝高提供）

    日本寢屋川高校學生的學校社團交流。（新港藝高提供）

