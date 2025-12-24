為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    出國玩也有「市民價」！台南直攻日本7市 明年元旦起跑

    2025/12/24 09:51 記者洪瑞琴／台南報導
    日本友誼市民到安平古堡遊玩享有專屬優惠價。（記者洪瑞琴攝）

    日本友誼市民到安平古堡遊玩享有專屬優惠價。（記者洪瑞琴攝）

    台南市首創城市外交新模式！市長黃偉哲今（24）日宣布與日本友誼城市合作推動「景點門票互惠措施」，自明（2026）年1月1日起，台南市民只要持市民卡或國民身分證，前往日本山口縣、山形市、日光市、水上町、宇土市、別府市、宇佐市等7個城市公告景點，即可享有專屬台南市民的門票優惠；同時，這7個日本城市市民持有效證件造訪台南公告景點時，也能比照台南市民享有優待，開創台日觀光交流新里程碑。

    黃偉哲表示，過去台日觀光互惠多以交通套票或聯票促銷為主，此次則是由城市對城市直接洽談，專為對方市民提供景點優惠，堪稱全國首創。這項措施不僅讓台南市民赴日旅遊時享有「專屬台南人的小確幸」，更將以官方為主的城市外交，具體延伸為全民可感受的「市民外交」，讓交流成果真正落實在生活中。

    黃偉哲指出，計畫能順利推動，除感謝日本友誼市的高度支持，也要感謝市議員Ingay Tali穎艾達利對城市外交應嘉惠市民的建議與促成。由於此為台日雙方首度嘗試的創新作法，明年元旦上路後，市府將依實際執行情形滾動式檢討調整，並評估擴大辦理規模，已有其他友誼市表達加入意願，待完成內部程序後可望陸續納入。

    市府新聞及國際關係處表示，首波共有7個日本城市、28個景點提供台南市民專屬優惠，實際景點與內容以官方公告為準。使用優惠時務必出示台南市民卡或國民身分證正本，不接受影本、照片或其他替代證件，以確保計畫永續推動。

    台南此次開放日本友誼市民優惠的景點，包括赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、台南市立博物館、山上花園水道博物館及虎頭埤風景區，皆為深受日本旅客喜愛的經典景點，也期盼藉此吸引更多日本友人來台南旅遊，帶動整體觀光成長。

    南市創全國之先，跟日本友誼市合作推動雙方景點門票互惠措施，明年元旦起實施。（圖由台南市府提供）

    南市創全國之先，跟日本友誼市合作推動雙方景點門票互惠措施，明年元旦起實施。（圖由台南市府提供）

    日本友誼市提供台南市民優惠門票景點。（圖由台南市府提供）

    日本友誼市提供台南市民優惠門票景點。（圖由台南市府提供）

