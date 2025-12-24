12/28最後見面機會！「呆在碧潭の水豚君」狂吸40萬人次親睹萌樣

「呆在碧潭の水豚君」新店碧潭地景裝置展，展至12月28日。（新北市觀旅局提供）

「呆在碧潭の水豚君」新店碧潭地景裝置展將於12月28日劃下句點，新北市觀光旅遊局指出，自11月1日展出至今，已吸引高達近40萬人次參觀，成為年末最療癒的打卡熱點，週末還有水豚君快閃店、水豚造型雞蛋糕，碧潭景區也設置多個可愛拍照景點，邀民眾把握最後展期，來碧潭感受水豚君的魅力。

新北市觀旅局表示，民眾得把握展出最後時間，到碧潭欣賞12公尺高、日本超人氣「水豚君」的療癒身影，除了水域上最吸睛的大型裝置外，水豚君的好友「駱馬君」、「水豚仔」、「懷特小姐」、「熱血君」、「暴走君」及「陽光君」也同步現身碧潭東岸廣場，與山光水色交織成可愛又浪漫的冬日療癒風景，尤其夜幕下的碧潭更顯迷人，「呆在碧潭の水豚君」裝置每晚5點至10點會點燈，水豚君與好朋友們在柔和燈光映照下形成浪漫夜景。

此外，碧潭吊橋下方也設置迎賓拍照牆，讓旅客感受滿滿可愛感。每週六、日限定的「水豚君快閃店」及「水豚君造型雞蛋糕」同樣是裝置展亮點之一，假日限量約200份的水豚君造型雞蛋糕，圓滾滾外型與香甜口感，深受粉絲喜愛，快閃店則提供眾多官方授權的可愛周邊商品。

觀旅局也攜手碧潭餐飲遊憩區的指定店家，推出滿額贈禮活動，11月1日至12月28日，民眾只要於碧潭餐飲遊憩區指定店家單筆消費滿300元，就可獲得水豚君限量周邊好禮。

碧潭吊橋下方設置迎賓拍照牆。（新北市觀旅局提供）

碧潭地景裝置展期間，民眾在碧潭餐飲遊憩區指定店家單筆消費滿300元，可獲得水豚君限量周邊好禮。（新北市觀旅局提供）

假日限定的「水豚君快閃店」，推出碧潭限定周邊商品。（新北市觀旅局提供）

「呆在碧潭の水豚君」新店碧潭地景裝置展自11月1日展出至今，已吸引近40萬人次參觀，白天、夜晚都好看。（新北市觀旅局提供）

