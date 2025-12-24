為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「最有感」冷氣團來襲！ 氣象粉專：跨年前減弱轉舒適

    2025/12/24 11:02 即時新聞／綜合報導
    颱風論壇指出，今晚冷氣團來襲，除水氣量較多外，預計今夜至週六最冷。（資料照）

    氣象粉專「台灣颱風論壇 天氣特急」指出，今晚（24日）冷氣團來襲，除水氣量較多外，預計今夜至週六（27日）最冷，有機會挑戰今年冬天「最有感」。

    中央氣象署預報，今天白天桃園以北、東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；晚上開始水氣增多，桃園以北及東北部有局部較大雨勢發生的機率。

    颱風論壇在臉書發布貼文稱，氣象署已經將今天抵達的冷空氣，正式升格為「冷氣團」等級，將是今冬第2波，預計今夜至週末，將會是冷氣團影響最大的時段。

    颱風論壇說，預報還顯示，這波冷空氣伴隨的水氣量較多，第一線迎戰冷氣團的北部、宜蘭將迎來3至4天濕冷的日子，即便低溫數字不一定很驚人，但冷意的感受上，絕對有機會挑戰今冬最有感。

    颱風論壇表示，至於中南部水氣影響小，仍是偏乾冷、多雲到晴為主，但入夜後低溫仍不能小覷，日夜溫差也會非常大，震盪超過十度，早出晚歸千萬要注意保暖。

    颱風論壇補充，冷氣團預計下週一（29日）明顯減弱，初判跨年前夕的溫度，應該會以舒適為主。

