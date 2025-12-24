為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台灣大道至西屯路的環中路今晚至30日鋪平 台74部分閘道封閉

    2025/12/24 09:29 記者蘇金鳳／台中報導
    西屯區環中路24晚起分段夜間燙平，台74線閘道同步交通管制。（市府提供）

    西屯區環中路24晚起分段夜間燙平，台74線閘道同步交通管制。（市府提供）

    台中市的「環中路」是相當重要的環狀幹道，串聯多條主要道路，車流量龐大，沿線鄰近住宅區與商圈，通行需求高，台中市政府建設局今晚起至30日辦理從台灣大道至西屯路的環中路二段雙側人行道及路面改善工程，因為路面要鋪平工程，採夜間局部封閉、白天恢復通行方式辦理，今晚8時至明天上午7時，將先針對西屯路至福科路南向機慢車道施工，且封閉台74線快速道路南向的西屯路閘道，請民眾注意。

    此一人行道及路面改善工程，建設局投入5,325萬元辦理包括路燈箱遷移、樹穴改善及新設無障礙斜坡道等，優化人行道總面積約5724平方公尺，並於2處重要路口新設行人庇護島，目前工程已進入最後階段，將辦理瀝青混凝土（AC）路面刨鋪改善作業，改善面積約2.5公頃。

    建設局指出，此次燙平工程採夜間施工，施工時段為每日晚間20時至翌日上午7時，並依行車方向及路段分段辦理，施工順序將優先改善機慢車道，最後再進行主要路口快車道路面修繕。

    建設局表示，南向機慢道施工今晚開始，明晚25至26日為福科路至青海路；26日晚上則是青海路至台灣大道。之後27日晚上再開始同路段北上鋪平至30日；而路口快車道施工則是從30日晚上開始至31日7時進行上述路段的鋪平。

    在施工期間，台74線快速道路部分閘道也會封閉，除24日封閉南向的西屯路閘道，27日晚封閉北向青海路閘道；29日晚封閉北向的西屯路閘道。

