為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄市機車族轉乘其他運具不到5％ 六都倒數第二

    2025/12/24 09:19 記者侯承旭／高雄報導
    高雄市機車族轉乘其他交通工具的比例偏低。（記者侯承旭攝）

    高雄市機車族轉乘其他交通工具的比例偏低。（記者侯承旭攝）

    高雄市機車數量超過210萬部，根據交通部調查，高雄市機車族轉乘其他交通工具的比例低於5%，最主要原因是距離短、無轉乘需求。

    交通部公布「113年機車及自用小客車使用狀況調查報告」，全國機車族使用機車轉乘其他交通工具的比例為6.4%，高雄市機車族使用機車轉乘其他交通工具的比例僅4.4%，低於全國平均值，在六都之中轉乘比例僅高於台中市的4.3%。轉乘比例最高是基隆市達21.1%。

    至於高雄市機車族為何未轉乘其他交通工具，最主要原因是「距離短、無轉乘需求」達65.5%，其次依序是「轉乘較費時」35.5%、「轉乘的機車停車不方便」31.9%、「轉乘成本較高」14.5%。

    高雄市機車族轉乘其他交通工具比例最高是捷運及輕軌達48.6%與火車21.3%，轉乘自小客車比例竟高達11.5%。

    住三民區的蘇姓上班族說，高雄市機車找停車位越來越難，騎機車的便利性越來越低，但高雄的捷運路網仍不普及，公車的品質更糟，希望政府加速興建捷運，讓上班通勤更便利、安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播