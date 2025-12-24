高雄市機車族轉乘其他運具不到5％ 六都倒數第二

高雄市機車族轉乘其他交通工具的比例偏低。（記者侯承旭攝）

高雄市機車數量超過210萬部，根據交通部調查，高雄市機車族轉乘其他交通工具的比例低於5%，最主要原因是距離短、無轉乘需求。

交通部公布「113年機車及自用小客車使用狀況調查報告」，全國機車族使用機車轉乘其他交通工具的比例為6.4%，高雄市機車族使用機車轉乘其他交通工具的比例僅4.4%，低於全國平均值，在六都之中轉乘比例僅高於台中市的4.3%。轉乘比例最高是基隆市達21.1%。

至於高雄市機車族為何未轉乘其他交通工具，最主要原因是「距離短、無轉乘需求」達65.5%，其次依序是「轉乘較費時」35.5%、「轉乘的機車停車不方便」31.9%、「轉乘成本較高」14.5%。

高雄市機車族轉乘其他交通工具比例最高是捷運及輕軌達48.6%與火車21.3%，轉乘自小客車比例竟高達11.5%。

住三民區的蘇姓上班族說，高雄市機車找停車位越來越難，騎機車的便利性越來越低，但高雄的捷運路網仍不普及，公車的品質更糟，希望政府加速興建捷運，讓上班通勤更便利、安全。

