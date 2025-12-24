為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「耍廢」打卡新亮點 雲林寶特瓶、木棧板變耶誕樹

    2025/12/24 09:00 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林縣環保局以寶特瓶創作「瓶安耶誕」永續耶誕樹。（圖由雲林縣環保局提供）

    雲林縣環保局以寶特瓶創作「瓶安耶誕」永續耶誕樹。（圖由雲林縣環保局提供）

    推廣循環永續、節能減碳，雲林縣環保局與環保志工在西螺森活武樹園區以廢棄寶特瓶、木棧板等再利用，創作2棵完全「耍廢」的環保耶誕樹，入夜點燈十分美麗，吸引許多民眾前往拍照打卡。

    西螺森活武樹園區位在濁水溪畔，原為堆置廢棄物、雜草叢生的髒亂點，經雲林縣環保局融入環保、生態、地方七崁武術文化改造，成為地方休閒觀光景點，也是空品淨化區，平日由西螺七崁武術文教基金會協助維護，開放2年吸引逾3.6萬人次造訪。

    迎接耶誕節，搭配森活武樹園區永續再生場域，環保局與志工一起「耍廢」，以寶特瓶做成「瓶安耶誕」永續耶誕樹，層層透光；另環保志工林東昇把廢棄木棧板裁切成不同大小，交錯組合堆疊成一棵耶誕樹形，就連底座也是用報廢的電纜線木捲盤。

    環保局長張喬維表示，這2棵耶誕樹都是使用廢棄物回收利用且重生，搭配燈光不僅有溫暖的耶誕節氣氛，也讓大家知道廢棄物回收再利用後，經濟循環可以讓它展現不同的樣貌，歡迎大家前往西螺森活武樹園走走，欣賞環保耶誕樹。

    廢木棧板創作的環保耶誕樹，入夜點燈後浪漫又溫暖。（記者黃淑莉攝）

    廢木棧板創作的環保耶誕樹，入夜點燈後浪漫又溫暖。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣環保局與西螺七崁武術文教基金會志工利用廢木棧板創作一棵環保耶誕樹。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣環保局與西螺七崁武術文教基金會志工利用廢木棧板創作一棵環保耶誕樹。（記者黃淑莉攝）

