花蓮玉里赤科山農路颱風崩塌 中央1.6億元投入災後重建

花蓮縣玉里鎮赤科山產業道路及通往田螺坔農路，因去年康芮颱風侵襲，造成多處道路及邊坡嚴重受損，花蓮縣政府向中央爭取災害復建經費，獲核定補助1億6千萬餘元，辦理道路及邊坡復建工程，目前完成招標程序，預計明年中旬完工，未來全面提升通行安全。

縣府農業處今指出，工程預定施工期程為6個月，將分為赤科山農路7.6K主線及田螺坔農路兩個工區同步施工。針對坡地坍方區域，將清除坡面鬆動土石，並設置自由格梁、噴凝土溝及施作土岩釘，以降低豪雨沖刷造成土石再度滑落的風險；另對道路崩塌路段，將從致災源頭進行整治，強化道路結構穩定性。

為加速復建進度，相關工程採分案辦理招標，縣府農業處指出，其中「花蓮縣玉里鎮赤科山農路7.6K及田螺坔農路復建等2件工程」已於12月12日完成招標作業；另「花蓮縣玉里鎮赤科山農路10.7K及10.9K康芮風災復建等2件工程」目前正進行招標程序，預計於明年初完成招標。

赤科山農路是玉里金針山重要的道路，每年金針花盛開時吸引許多遊客上山，但近年受到地震、颱風侵襲多次受災，嚴重影響居民出入，縣府指出，持續向中央爭取經費辦理農路及邊坡改善工程，歷年包括0918災害復建工程經費約1億5070萬元、海葵颱風災後復建工程經費約5480萬元，以及本次康芮颱風災後復建工程經費約1億6884萬9000元，三年來累計投入經費約3億7434萬9000元。

花蓮縣玉里鎮赤科山產業道路及通往田螺坔農路，因去年康芮颱風侵襲，造成多處道路及邊坡嚴重受損，中央補助縣府進行修復。（縣府提供）

