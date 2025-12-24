為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高低落差達10公分！苗栗頭份后庄國小地面改善 獲中央補助9成

    2025/12/24 09:06 記者彭健禮／苗栗報導
    后庄國小校園西側車道及育賢樓前地坪長期因樹木竄根，造成水泥蓋板破碎、地面凹凸不平，高低落差甚至達10公分，影響師生通行安全。（圖由立委沈發惠辦公室提供）

    后庄國小校園西側車道及育賢樓前地坪長期因樹木竄根，造成水泥蓋板破碎、地面凹凸不平，高低落差甚至達10公分，影響師生通行安全。（圖由立委沈發惠辦公室提供）

    苗栗縣頭份市最大國小后庄國小，校園西側車道及育賢樓前地面長期因樹木竄根，造成水泥蓋板破碎、地面凹凸不平，高低落差甚至達10公分，影響師生通行安全。經民進黨立委沈發惠服務團隊邀教育部、苗栗縣政府教育處會勘後並持續追蹤，教育部於昨（23）日核定350萬元經費改善，其中中央補助9成，減輕地方負擔。

    后庄國小校地僅1.8公頃，卻容納51班、約1600名師生，校園空間相對擁擠，校園西側車道及育賢樓前地坪長期因樹木竄根，造成水泥蓋板破碎、地面凹凸不平，加上歷年整修工程重型機具進出，導致鋪面受損情形日益嚴重，高低落差甚至達10公分，影響師生通行安全。

    今年4月17日，沈發惠服務團隊邀集教育部國教署及縣府教育處到校會勘後，經沈發惠苗栗辦公室主任陳詩弦、秘書長連森裕持續關心追蹤，教育部於12月23日正式核定后庄國小地坪改善工程經費350萬元，其中中央補助315萬元，補助比例高達9成，大幅減輕地方政府財務負擔。

    苗栗縣政府將依規定編列配合款，後續協助工程發包及執行。改善工程將依教育部國教署建議，以整修既有連鎖磚後重新鋪設為主，避免全面翻挖重作混凝土地坪；其中車行動線鋪面將採透水鋪面設計，其餘人行空間逐步更換為透水鋪面，並維持部分植草區域，以增加校園透水面積。

    此外，工程施工時也一併進行樹木及樹穴整理，適度加大樹穴空間，有助植物生長，降低未來再度竄根破壞鋪面的風險，兼顧校園安全與環境永續。

    地面長期因樹木竄根，造成水泥蓋板破碎、凹凸不平，立委沈發惠苗栗辦公室主任陳詩弦邀相關單位到校會勘。（圖由立委沈發惠辦公室提供）

    地面長期因樹木竄根，造成水泥蓋板破碎、凹凸不平，立委沈發惠苗栗辦公室主任陳詩弦邀相關單位到校會勘。（圖由立委沈發惠辦公室提供）

    今年4 月17日，沈發惠服務團隊邀集教育部國教署及縣府教育處到校會勘。（圖由立委沈發惠辦公室提供）

    今年4 月17日，沈發惠服務團隊邀集教育部國教署及縣府教育處到校會勘。（圖由立委沈發惠辦公室提供）

