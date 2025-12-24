新北抽查寵物食品255件 5產品違規下架、裁罰32萬5千元

動保處稽查動物食品罐頭。（動保處提供）

為落實寵物食品衛生安全監控，新北市動物保護防疫處今年度截至11月底，已完成產品申報與外包裝標示查核255件，並針對病原微生物與有害物質抽驗139件，涵蓋飼料、零食及罐頭等產品。經檢驗確認，有3件產品砷超標、1件汞超標及1件沙門氏菌超標，已要求業者下架回收，並依動物保護法裁罰共計32萬5000元，整體抽驗合格率約96％。

動保處長楊淑方指出，標示抽查結果中，共有54件產品標示內容與申報資訊不符，包括營養成分、含量及廠商資訊不一致，已責令業者限期改善。另在病原微生物與有害物質抽驗部分，不合格產品包含「鮭魚粉」、「貓罐－鮪魚＋牛肉」、「貓草雞肉片」、「海藻粉」及「愛貓餐罐（鮪魚＋起司）」，確認含有重金屬汞或砷，或沙門氏菌超標。相關產品均已通知業者立即下架回收並提出回收計畫，並與消費者妥善溝通退款事宜，目前已有3件完成銷毀，其餘2件待清點回收數量後，將於年底前統一銷毀。

請繼續往下閱讀...

動保處獸醫師黃士至表示，汞與砷可能來自水產原料或加工污染，寵物若長期攝食，恐造成神經系統、腎臟及消化道慢性損傷。依裁罰基準，業者3年內若累犯，將依序處以5萬元、12萬5000元及25萬元罰鍰，並公布其姓名、圖片及違法事實；銷毀過程也將由政風人員全程監督，防止不合格產品再流入市面。

動保處提醒飼主，選購犬貓食品時，應詳閱外包裝中文標示，確認原料、添加物、營養成分、製造商資訊、原產地及適用寵物種類，避免購買來源不明產品。如有疑慮，可至農業部寵物食品申報網不合格專區或動保處官網查詢，也可撥打（02）2959-6353洽詢。

新北市動物保護防疫處今年度截至11月底，已完成產品申報與外包裝標示查核255件，並針對病原微生物與有害物質抽驗139件，涵蓋飼料、零食及罐頭等產品。經檢驗確認，有3件產品砷超標、1件汞超標及1件沙門氏菌超標，已要求業者下架回收，並依動物保護法裁罰共計32萬5000元。（動保處提供）

經檢驗不合格寵物食品。（動保處提供）

新北市動物保護防疫處今年度截至11月底，已完成產品申報與外包裝標示查核255件，並針對病原微生物與有害物質抽驗139件，涵蓋飼料、零食及罐頭等產品。（動保處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法