7700萬打造 高雄市盤花公園週末開園

盤花公園的盤花入口意象。（客委會提供）

高市府耗資7700萬，將三民一號公園變身為盤花公園，融入客家傳統「五花九香」的盤花意象，預計本週末（27日）正式開園，當天特別舉辦「盤花公園開園暨生態嘉年華」。

盤花公園是昔日的三民一號公園，面積廣達4.5公頃，整建工程於去年6月動工，總經費7700萬（市府自籌1200萬、中央補助6500萬），除改善原三民一號公園土壤嚴重鹽化問題，同時融入客家傳統五花九香的「盤花」文化。

公園有5大區域，包括遮蔭綠植區、林下遊憩區、草坡礫石區、舞台休憩區、融合客家特色的「盤花之心」廣場；除優化嚴重鹽化的土壤、大量減少硬鋪面，同時新植76株喬木及4萬7千多株灌木。

高市客委會指出，公園亮點是利用原設施改造為居民共創的「藝術櫥窗」、濃縮客家族群在高雄地區開拓耕耘與傳承的「陶板藝術牆」、展現客家竹編藝術與再生的「蛹道裝置」、一條一條枕木步道象徵客家人自四面八方的「縱貫線步道」、並導入剪紙圖騰與客家詩詞，透過雷切鐵板轉譯客家美學的「樹木涼亭」等，將客家文化鑲入到公園每個角落，工程也榮獲2025年城市工程品質金質獎。

高市客委會主委楊瑞霞強調，園區也增設親子遊樂、體健設施，全面更換節能照明設備，建置雨水收集再利用系統，未來可望串聯愛河之心、龍子里客家聚落、新客家文化園區及中都溼地公園，形塑愛河沿線水與綠交織的休憩廊道，成為都會中展現客家文化特色的重要場域。

27日的開園嘉年華，將舉辦園區走讀、生態與文化體驗、手作工作坊及盤花茶席等活動，現場也設有盤花市集，提供多元在地美食；另有「客語闖關」活動，透過遊戲方式，引導親子學習客家文化與生態知識，以及「喜慶竹砲體驗」及「擲筊活動」，凡參與擲筊即有機會把總獎勵1萬元帶回家，歡迎民眾參加。

盤花公園的藝術櫥窗。（客委會提供）

已故曾貴海醫生夜合詩詞意象。（客委會提供）

盤花公園的藝術牆。（客委會提供）

