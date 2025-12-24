為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    累計贊助喪葬費近200件 戴儲賢獲頒全國好人好事代表「八德獎」

    2025/12/24 08:21 記者陳建志／台中報導
    霧峰警友辦事處主任戴儲賢（右）獲頒今年全國好人好事代表「八德獎」，霧峰分局長林中興（左）稱讚是警察最有力的後盾。（霧峰分局提供）

    霧峰警友辦事處主任戴儲賢（右）獲頒今年全國好人好事代表「八德獎」，霧峰分局長林中興（左）稱讚是警察最有力的後盾。（霧峰分局提供）

    霧峰警友辦事處主任戴儲賢，數十年來秉持「為人有德天長佑，行善無求福自來」的胸襟，長期投入地方公益，除擔任霧峰警友辦事處主任，做為員警最堅實的後盾，更長期以「霧峰善心人士」名義，低調協助經濟困難家庭處理親人後事，累計贊助喪葬費用近200件，善行義舉榮獲今年全國好人好事代表「八德獎」的殊榮。

    戴儲賢數十年來秉持「存好心、做好事」的信念，長期投入地方公益，擔任霧峰警友辦事處主任，長期協助警政工作、促進警民合作，成為霧峰分局基層員警最堅實的後盾，更經常號召企業與善心人士一同關懷急難救助家庭，親自致贈慰問金與關懷，讓愛心即時送達需要的人手中。

    戴儲賢並默默行善，長期以「霧峰善心人士」名義，低調協助經濟困難家庭處理親人後事，累計贊助喪葬費用近200件，用實際行動陪伴無數家庭度過人生最艱難的時刻。

    因善行義舉獲肯定，獲推薦參選今年中華民國表揚好人好事運動協會舉辦的全國表揚好人好事代表，從全國各界推舉的人選中，經評審委員嚴謹評審，再參酌素行查核及鄰里風評調查等程序，符合社會服務精神、孝親尊長、熱心公益、樂善好施等多項標準，榮獲今年全國好人好事代表，由內政部次長吳堂安頒發象徵最高榮譽的「八德獎」獎座暨當選證書，表揚其長年默默行善、回饋社會的精神。

    霧峰分局長林中興肯定戴儲賢多年來對警政工作的鼎力支持，直言他是「警察最好的朋友、也是最有力的後盾」。

    多次偕同戴儲賢關懷弱勢民眾的霧峰分局保防組長曹振展則稱讚，戴儲賢獲獎不僅是個人榮耀，更讓霧峰員警與地方鄉親與有榮焉，透過這份善的力量，持續發揚「施比受更有福」的精神，讓愛心照亮每一個角落。

    霧峰警友辦事處主任戴儲賢（右）長期默默行善，獲頒今年全國好人好事代表「八德獎」。（霧峰分局提供）

    霧峰警友辦事處主任戴儲賢（右）長期默默行善，獲頒今年全國好人好事代表「八德獎」。（霧峰分局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播