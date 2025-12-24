為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    屏東YouBike明年起須投保傷害險才能租借

    2025/12/24 08:24 記者葉永騫／屏東報導
    屏東縣YouBike全車種強制投保，租借新制115年1月1日上路。（屏東縣政府提供）

    屏東縣YouBike全車種強制投保，租借新制115年1月1日上路。（屏東縣政府提供）

    屏東YouBike啟用至今，騎乘人次累積超過400萬人次，屏東縣政府為持續提升公共自行車使用者騎乘保障與安全，自115年1月1日起，全面實施YouBike全車種YouBike2.0及YouBike2.0E，皆須投保「公共自行車傷害險」才可租借，未投保者將無法在屏東縣租借YouBike。

    縣府交通旅遊處強調，投保公共自行車傷害險是免費的，保障騎乘者在租借公共自行車期間遭受意外傷害事故，致身體蒙受傷害導致死亡、失能或住院時，可憑相關醫療文件，向保險公司申請保險理賠，最高理賠金額為100萬元（未滿15歲者僅提供喪葬費用及失能保險金），住院日額最高1000元。

    交通旅遊處提醒民眾租借公共自行車前，可先透過微笑單車官方網站或APP登入YouBike會員後，登錄或再次確認保險資料是否正確，即可免費投保公共自行車傷害險，完成加保後，才可租借YouBike並享有騎乘保障（票卡實際使用者與被保險人必須為同一人），也呼籲民眾在租借YouBike時，應先完成騎乘安全檢查，包含確認前後煞車、胎壓、車鈴、車燈、調整座墊高度等，相關資訊，請至微笑單車官方網站查詢。

    屏東YouBike明年起全車種先投保傷害險才能借車。（屏東縣政府提供）

    屏東YouBike明年起全車種先投保傷害險才能借車。（屏東縣政府提供）

    圖
    圖
