台江國家公園探索趣 搭船遊濕地12/29起開放報名

台江處邀請民眾搭乘觀光管筏，深入濕地秘境，體驗濕地多樣風貌與感受濕地之美。（台江處提供）

每年秋冬，大批候鳥飛抵台江度冬，正是觀察冬候鳥及認識濕地生態的最佳季節。台江國家公園管理處將於2026年1月辦理「台江黑琵季系列活動－濕地探索趣」，邀請民眾搭乘觀光管筏，深入濕地秘境，體驗濕地多樣風貌與感受濕地之美，並於12月29日（一）上午10點起開放網路線上報名。

台江處表示，台江國家公園是全國唯一濕地型國家公園，擁有廣闊且生態豐富的濕地環境，是黑面琵鷺及多種候鳥的重要度冬棲地。這次活動結合台江濕地學校環境教育課程及在地特色觀光管筏遊程，透過遊戲與實地觀察，認識台江濕地、候鳥與濕地保育的重要性，此外也藉由理解人類與候鳥之間的相互關係，學習正確對待環境的觀念與行為。

台江處表示，活動將於2026年1月17日（ 六）舉辦，報名費每人400元，包含遊覽車資、船資、保險及午餐等，名額上限40人，歡迎一般民眾、親子家庭報名參加。活動將於今年12月29日上午10點起開放網路線上報名。相關訊息可上台江國家公園網站查詢。

