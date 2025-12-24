為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台江國家公園探索趣 搭船遊濕地12/29起開放報名

    2025/12/24 08:13 記者蔡文居／台南報導
    台江處邀請民眾搭乘觀光管筏，深入濕地秘境，體驗濕地多樣風貌與感受濕地之美。（台江處提供）

    台江處邀請民眾搭乘觀光管筏，深入濕地秘境，體驗濕地多樣風貌與感受濕地之美。（台江處提供）

    每年秋冬，大批候鳥飛抵台江度冬，正是觀察冬候鳥及認識濕地生態的最佳季節。台江國家公園管理處將於2026年1月辦理「台江黑琵季系列活動－濕地探索趣」，邀請民眾搭乘觀光管筏，深入濕地秘境，體驗濕地多樣風貌與感受濕地之美，並於12月29日（一）上午10點起開放網路線上報名。

    台江處表示，台江國家公園是全國唯一濕地型國家公園，擁有廣闊且生態豐富的濕地環境，是黑面琵鷺及多種候鳥的重要度冬棲地。這次活動結合台江濕地學校環境教育課程及在地特色觀光管筏遊程，透過遊戲與實地觀察，認識台江濕地、候鳥與濕地保育的重要性，此外也藉由理解人類與候鳥之間的相互關係，學習正確對待環境的觀念與行為。

    台江處表示，活動將於2026年1月17日（ 六）舉辦，報名費每人400元，包含遊覽車資、船資、保險及午餐等，名額上限40人，歡迎一般民眾、親子家庭報名參加。活動將於今年12月29日上午10點起開放網路線上報名。相關訊息可上台江國家公園網站查詢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播