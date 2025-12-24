為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    明低溫探10度！ 吳德榮：高山可能飄雪

    2025/12/24 09:05 即時新聞／綜合報導
    吳德榮說，今天清晨4時30分紅外線雲圖（左）顯示，台灣附近有鬆散低雲或霧；4時30分雷達回波合成圖（右）顯示，無明顯降水回波。（圖擷自洩天機教室專欄）

    吳德榮說，今天清晨4時30分紅外線雲圖（左）顯示，台灣附近有鬆散低雲或霧；4時30分雷達回波合成圖（右）顯示，無明顯降水回波。（圖擷自洩天機教室專欄）

    中央氣象署預報，今天（24日）白天桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今天下午轉雨降溫；明天（25日）起迎風面濕冷，高山有零星飄雪的機率。

    吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（23日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天下午冷空氣逐漸南下，北部、東部雲量漸增，轉有局部短暫雨，北台灣氣溫漸降；中南部仍為晴朗偏暖、早晚偏涼。

    吳德榮說，明天至週六（27日）冷空氣籠罩，北部、東半部有局部雨，北台灣濕冷；中南部平地多雲時晴，白天舒適、早晚冷，山區偶有零星降雨的機率。本島平地最低氣溫約可降至10度，台北觀測站則可降至14度，成為入冬第2波大陸冷氣團的機率高。

    吳德榮分析，明日至週六雪線（零度線）高度逐漸降至3000公尺以下，故合歡山、雪山、南湖大山等高山，若得水氣配合，皆有零星飄雪的機率；而2000公尺左右的高山，如太平山等，氣溫亦降至接近零度，冰霰、霧淞等固態降水機率高，且或有可能伴隨零星飄雪，但可遇不可求。

    吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週日（28日）季風漸轉乾，北台灣雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率，氣溫略升。下週一（29日）、週二（30日）季風減弱，各地晴朗、氣溫回升，東半部偶有零星降雨的機率。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播