明低溫探10度！ 吳德榮：高山可能飄雪

吳德榮說，今天清晨4時30分紅外線雲圖（左）顯示，台灣附近有鬆散低雲或霧；4時30分雷達回波合成圖（右）顯示，無明顯降水回波。（圖擷自洩天機教室專欄）

中央氣象署預報，今天（24日）白天桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今天下午轉雨降溫；明天（25日）起迎風面濕冷，高山有零星飄雪的機率。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（23日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天下午冷空氣逐漸南下，北部、東部雲量漸增，轉有局部短暫雨，北台灣氣溫漸降；中南部仍為晴朗偏暖、早晚偏涼。

請繼續往下閱讀...

吳德榮說，明天至週六（27日）冷空氣籠罩，北部、東半部有局部雨，北台灣濕冷；中南部平地多雲時晴，白天舒適、早晚冷，山區偶有零星降雨的機率。本島平地最低氣溫約可降至10度，台北觀測站則可降至14度，成為入冬第2波大陸冷氣團的機率高。

吳德榮分析，明日至週六雪線（零度線）高度逐漸降至3000公尺以下，故合歡山、雪山、南湖大山等高山，若得水氣配合，皆有零星飄雪的機率；而2000公尺左右的高山，如太平山等，氣溫亦降至接近零度，冰霰、霧淞等固態降水機率高，且或有可能伴隨零星飄雪，但可遇不可求。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週日（28日）季風漸轉乾，北台灣雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率，氣溫略升。下週一（29日）、週二（30日）季風減弱，各地晴朗、氣溫回升，東半部偶有零星降雨的機率。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法