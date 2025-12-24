為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    春節兼職時薪400元+紅包？台南山上水道博物館：假的！別上當

    2025/12/24 08:13 記者劉婉君／台南報導
    台南山上花園水道博物館在官方臉書粉專上提醒民眾小心假的春節市集徵才訊息，千萬不要上當！（取自「臺南山上花園水道博物館」粉專）

    台南山上花園水道博物館在官方臉書粉專上提醒民眾小心假的春節市集徵才訊息，千萬不要上當！（取自「臺南山上花園水道博物館」粉專）

    每年農曆春節，台南山上花園水道博物館都會吸引許多民眾走春，近日有民眾發現，網路社群上有詐騙集團假冒館方「招募春節市集兼職員工」，甚至開出「時薪400還有額外紅包」的誘人薪資，企圖吸引民眾點選連結報名，館方緊急澄清並呼籲「假訊息，千萬不要上當」！

    近期台南市有許多文化單位、區公所的粉絲專頁、Line群組遭到詐騙集團盜用假頭貼，製作出如假似真的假粉專、假Line社群，以免費課程活動等方式騙取民眾點選連結詐騙個資。而詐騙集團手法不斷翻新，農曆春節腳步接近，近日網路上又傳出假的春節活動徵才訊息，企圖誘騙民眾。

    台南山上花園水道博物館昨（23）日晚上接獲民眾反應，網路社群Threads上有1則打著館方名號招募春節市集兼職員工的徵才訊息，1小時薪資400元，還有額外紅包，詢問訊息是否為真；另外也發現類似的假訊息，招募春節市集小助手，每日薪資3600元，且當天現場發薪，2則假訊息文末均附上應徵報名表格的連結。

    館方表示，農曆春節期間確實會舉辦市集活動，但目前並沒有相關徵求兼職員工的計劃，提醒民眾千萬不要上當，看到類似訊息，請小心查證，切勿直接點選連結，以免個資遭到詐騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

