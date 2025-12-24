為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中港區耶誕造景登場 海線歲末拍照好去處

    2025/12/24 06:59 記者張軒哲／台中報導
    台中三井Outlet耶誕造景受好評。（記者張軒哲攝）

    台中三井Outlet耶誕造景受好評。（記者張軒哲攝）

    今日耶誕夜，各地洋溢耶誕跨年氛圍，台中港區也有多處耶誕拍照好去處，台中三井Outlet與宇宙英雄「超人力霸王」攜手打造耶誕造景，台中港酒店打造全台首座消波塊耶誕樹，以地景詮釋台中全新節慶氛圍，梧棲震大金鬱金香酒店大廳耶誕樹與雪人，相當吸睛。

    台中三井Outlet每年耶誕造景受到關注，是海線歲末賞燈與拍照好去處，今年耶誕燈飾、拍照場景受到好評，台中港三井Outlet今年耶誕樹以「怪獸飛碟」取代星星，一旁搭配巨型超人力霸王，打造「屋台街景」，是台中港區歲末拍照好去處。

    台中港酒店近年響應環保，今年的耶誕裝置以可再生紙材重構消波塊造型，呼籲旅客環保愛地球；震大金鬱金香酒店大廳擺設耶誕樹與大雪人讓民眾拍照，另外，主廚烹飪耶誕夜限定套餐，今年更是推出頂級義大利麵粉與奶油烘焙的米蘭經典「潘納朵尼」麵包蛋糕，切開瞬間果乾與奶香四溢，是耶誕送禮首選。

    台中港三井Outlet今年耶誕樹以「怪獸飛碟」取代星星。（記者張軒哲攝）

    台中港三井Outlet今年耶誕樹以「怪獸飛碟」取代星星。（記者張軒哲攝）

    震大金鬱金香酒店大廳擺設雪，模樣可愛。（記者張軒哲攝）

    震大金鬱金香酒店大廳擺設雪，模樣可愛。（記者張軒哲攝）

