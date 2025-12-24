為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    平安夜變天！北部降溫防大雨

    2025/12/24 06:53 即時新聞／綜合報導
    中央氣象署表示，今天白天桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。（資料照）

    中央氣象署表示，今天白天桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。（資料照）

    中央氣象署表示，今天（24日）白天在桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；晚上開始水氣增多，桃園以北及東北部有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、東部、東南部及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲天氣。

    氣溫方面，高低溫都會比昨天（23日）稍下降一些，中部以北及東北部低溫約16至18度，南部及花、東約19度，而白天北部、東北部及東部高溫22至24度，中南部及東南部高溫26至28度。離島天氣方面，澎湖多雲，19至22度，金門晴時多雲，16至22度，馬祖晴時多雲，13至17度。

    今天上午起東北風增強，桃園、苗栗至雲林、恆春半島沿海及澎湖、馬祖有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    週四（25日）、週五（26日）中部以北及東北部、東部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；今晚至週五水氣增多，桃園以北及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。週四中南部地區亦有零星短暫雨。

    週六（27日）、下週日（28日）大陸冷氣團逐漸減弱，北部及東北部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    下週一（29日）北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣稍涼，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸及大台北山區有零星短暫雨；下週二（30日）東北季風增強，北部及東北部氣溫稍下降，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

