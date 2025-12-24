為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    12/24各報重點新聞一覽

    2025/12/24 06:36
    藍白立委昨第四度在立院程序委員會封殺「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，民進黨立委王義川（中）痛批，翁曉玲等藍委去一趟中國回來，真照中共的話做，實在很誇張。（記者廖振輝攝）

    自由時報

    國防特別條例 藍白第4度封殺

    藍白立委昨第四度在立法院程序委員會封殺一．二五兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」。民進黨立委王義川痛批，翁曉玲等藍委去一趟中國回來，真的反對國防特別條例，照著中共的話做，實在很誇張；民進黨立委林楚茵也批，國民黨「天天喊被抹紅，卻自己跳進大紅池，怪誰？」

    詳見國防特別條例 藍白第4度封殺

    「不只對付中國」川普宣布建造「川普級」戰艦

    美國總統川普廿二日宣布「川普級」（Trump-class）戰艦建造計畫，強調這種全新戰艦比以往所打造的任何戰艦，都更加巨大、快速且「強大百倍」，將做為鞏固美國海軍主宰力量的「黃金艦隊」（Golden Fleet）中樞。

    詳見「不只對付中國」川普宣布建造「川普級」戰艦

    詐團錫鉛包金 洗錢至柬越8.9億

    有詐團利用「假投資、假交友」等手法，向一一八名被害人施詐得手六‧四億元後，將詐騙所得用以購買二〇二公斤的黃金，再把黃金包入鉛、錫中，佯以「鉛錫合金門檔」名稱寄至柬埔寨等地，換算洗錢金額高達八．九億元；台北地檢署昨依違反詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例、洗錢防制法及刑法加重詐欺等罪嫌，起訴集團核心女會計黃偲涵等七人，求處十年至廿年不等重刑。

    詳見詐團錫鉛包金 洗錢至柬越8.9億

    聯合報

    北捷案張文父母下跪道歉 割頸案受害家屬控訴司法已死

    新北校園割頸案昨天二審宣判，兩名未成年被告均較一審加重三年刑期。明天適逢死者楊姓國中生忌日，楊父得知判決結果後哭到全身顫抖，他痛訴「台灣司法已死」，少年事件處理法將他打得遍體鱗傷，北捷隨機殺人案不是偶然，而是縱容暴力犯罪的警訊。同一天，北捷案凶嫌張文的父母首度公開發表談話，鞠躬下跪並向社會道歉，兩起重大暴力案件，都是心碎父母的眼淚。

    詳見北捷案張文父母下跪道歉 割頸案受害家屬控訴司法已死

    美建造川普級戰艦 誇史上最大

    美國總統川普廿二日宣布，計畫建造二艘全新「川普級」戰艦，最終打造廿五艘，配備極音速飛彈、雷射、電磁砲等最先進武器以及人工智慧技術，威力比任何戰艦強大一百倍。

    詳見美建造川普級戰艦 誇史上最大

    中國時報

    新北校園割頸案 被害父母轟少事法保護壞人

    新北市郭姓國三生民國112年為其乾妹林姓國中女生出頭，持刀刺殺同校楊姓國三生，一審依殺人罪將郭、林各判刑9年、8年，二審台灣高等法院23日考量再犯風險等原因，依檢察官上訴，加重2人三分之一刑度，分別改判12年、11年徒刑。楊生父母聆判後放聲痛哭，痛批《少年事件處理法》對加害者層層保護，而受害者全家的個資卻被查得一清二楚，要讓殺人犯知道他們住在哪裡？因此發出「絕望中的不自殺聲明」，凸顯司法制度對被害者的不公。

    詳見新北校園割頸案 被害父母轟少事法保護壞人

    美將造川普級戰艦 號稱威力強100倍

    美國總統川普22日宣布將建造新一代能讓所有敵人聞風喪膽的「川普級戰艦」，作為未來美國「黃金艦隊」的核心。首艘川普級戰艦將被命名為「無畏號」（USS Defiant），預期2年半內交船，並增產至25艘。川普並聲稱，新款戰艦將比以往戰艦強100倍，配備搭載核彈頭的海射巡弋飛彈與電磁砲等極具殺傷力的武器，讓美國保持軍事優勢。

    詳見美將造川普級戰艦 號稱威力強100倍

    美國總統川普廿二日宣布「川普級」戰艦建造計畫，將做為鞏固美國海軍主宰力量的「黃金艦隊」中樞。（法新社）

    每個「鉛包金」門擋切開後，可見內含六條黃金。（警方提供）

