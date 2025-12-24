推身障母參加原住民國際音樂節受氣！台東女怒投訴：被到處驅趕

PASIWALI人山人海，一般人都難以行走。（資料畫面，記者劉人瑋攝）

台東一名王小姐投訴，日前在台東森林公園參加PASIWALI原住民國際音樂節遭到歧視，她想停車在門口供坐著輪椅的媽媽出入場地，卻被3名「警察」到處驅趕，但警方表示，口氣不佳的是義警。原來王小姐這5年來到處參加活動卻到處被趕，但發現問題不全然主辦單位，而是第一線面對民眾的人員、僱工，「主辦單位可知道，身障人士是受到如何的待遇？」

王小姐投訴，13日下午開著殘障福址車載著母親到台東森林公園參加PASIWALI原住民國際音樂節，到了卻一再被趕，既不能開入停車場，也不能在門口放下坐輪椅的母親，只能駛遠再由看護將媽媽推入場。

請繼續往下閱讀...

後來王媽媽想離場，她又想再開車入停車場、將其接走，也獲主辦單位允諾「要有警方陪同」，只是自己將車開到門口後又被驅趕，甚至說「明知有活動還帶媽媽來」、「警力不足為何參加活動、造成困擾」，甚至自己揚言要投訴，還被反嗆「我們有背景不怕」。

其實王小姐一開始並不清楚整個活動參與的組織架構，真正的主辦單位是原民會，透過活動公司辦理，而縣府是「地主」，並動員警方、民警僱工等維持秩序，主辦單位聽聞王小姐處境也表明「可在警方協同下進出」的配合態度，但活動規劃明顯不包括身障者，例如其進出場地。

王小姐說，身障者及家人根本不清楚到底不友善的人是代表哪個單位，哪有「參加活動的人太多，身障者就別來的道理？」實在誇張，莫非舉辦活動就是要身障者家庭自動不參加，但向主辦單位求助時，他們表現出積極配合態度，這也反映出第一線執行者根本與主辦單位心態差異。

她也說，主辦單位通常不清楚民眾發生的遭遇，但過去曾有經驗，池上鄉長林建宏聽到她和母親參加活動被驅趕，當場訓斥工作人員，且當天不僅身障者，連其他老人也跟著坐車進場，實在感謝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法