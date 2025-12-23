金城國中全國語文競賽勇奪4特優、4優等、1甲等 刷新金門紀錄

金門縣金城國中參加全國語文競賽，一口氣拿下4項特優、4項優等及1項甲等，創下金門參加全國語文競賽「特優」最多的歷史紀錄。（金城國中提供）

金門縣金城國中表示，今年參加全國語文競賽，一口氣拿下4項特優、4項優等及1項甲等，創下金門參加全國語文競賽獲得「特優」最多的歷史紀錄。

金城國中表示，參加11月的全國語文競賽前，金城國中已經先於縣賽階段取得8名學生、2名老師，共10個競賽項目的代表權，進軍全國後，更締造金門學校於同屆的全國語文競賽中獲得特優最多的紀錄。

請繼續往下閱讀...

「特優」得主中，黃立晴於「閩南語情境式演說」中奪下特優，同時獲得「從容自信獎」；吳駿彥於「國語文字音字形」獲特優，也是金門縣第1次在該項目獲得特優。此外，洪翊愷、蘇詠新、許玉媚、陳希祐組成的團隊，在「閩南語讀者劇場」項目再奪特優，也締造城中於該項目2連霸佳績；其中，洪翊愷更藉此累積個人於全國語文競賽的第3座特優獎座，表現搶眼。

這座團體合作拿下的「閩南語讀者劇場」特優，除洪翊愷等4人利用暑假密集返校訓練，在指導老師王主恩帶領下，針對語音、節奏與表演默契進行反覆調整，劇本以金門「迓城隍」為主題，將後浦地區的廟會文化融入表演，透過閩南語對話與情境，展現金門在地特色，表現出色。

「特優」除學生表現卓越，城中教師平芷芸也以深厚的語文素養與專業實力，獲「國語朗讀教師組」全國特優，為金城國中再添榮耀。

金城國中校長謝志偉說，學校以讀寫訓練結合校本課程，師生攜手紮實推動閱讀、寫作與科技化適性閱讀、學習，幫孩子奠定語文基礎。全國語文競賽的成果，不僅是選手個人突破的見證，更以極高的得獎率一舉刷新金門縣多項歷史紀錄，為金門參加全國語文競賽寫下嶄新里程碑。

金城國中校長謝志偉（中）與參加縣賽師生。（金城國中提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法