室內設計產業邁向制度改革與專業正名 何志偉盼產官學一起努力

總統府副秘書長何志偉（中）出席中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會第11屆第3次會員代表大會。（記者李容萍攝）

中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會今（23）日在桃園市中壢南方莊園召開第11屆第3次會員代表大會，總統府副秘書長何志偉晚上8時許到場表示，他代表賴清德總統感謝大家，他提到，設計就是人生，人生就是美，台灣可以更美，產官學一起努力，一起用美拯救世界，並舉例國防部國軍職務宿舍的改造，要感謝與會業界翹楚的設計和裝修，讓國軍從軍營到宿舍就像回到家一樣溫馨。

何志偉除了清唱「生日快樂歌」預祝1、2月的壽星生日快樂，帶動全場氣氛嗨到最高點，自曝這「如同天籟般的歌聲源自總統府」，他在總統府負責的就是公共事務，舉例自己之前與汽車產業界代表開過5次讀書會，就爭取到33億元韌性預算，也知道各個產業都有辛苦的地方，政府就是在這個時候要進場協助，產業界如果有什麼「心內話」，包括全聯會正爭取的室內設計產業邁向制度改革與專業正名，請大家有任何想法都可以跟他說。

請繼續往下閱讀...

會中，全聯會理事長劉易鑫致詞表示，這幾年室內設計裝修產業可說已經非常成熟，但同時也到了必須跨過的一個臨界點，因為有學院、有匠人、有市場，卻還需要更被社會理解的制度、更清楚的專業定位，才能讓這份工作真正被看見、被信任。他一直相信設計師的工作不只是畫漂亮的空間，而是真正在守護人們的生活。從安全、材料、環境、施工到健康，這些都是社會交付的責任。尤其在現場檢驗、材料把關、健康居住等等議題上，設計師都是最前線的守門人。

劉易鑫提到，這也是全聯會一直在努力推動產業倫理與制度改革的原因，每位設計師、每間公司其實都有權利選擇一個更好的產業環境，選擇讓專業有清楚的法定位置，選擇讓契約更合理、透明，選擇讓自己的職業權利不再模糊、必須被尊重。全聯會推動契約制度改革、專業權責的正名與健全的室內設計裝修法規，當專業被看見，產業才能前進。

桃園市室內設計裝修公會理事長李建輝等人也感謝立委麥玉珍針對公會代表所提包括專業證照、正名及程序簡化等多項訴求，努力透過立法院協助推動產業正向發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法