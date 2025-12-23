葉丙成涉洩漏性平案當事人個資 遭處5萬元罰鍰

教育部前次長葉丙成涉洩漏性平案當事人個資，今年8月請辭。台北市社會局近日以違反「性侵害犯罪防治法」的保密規定，處葉丙成新台幣5萬元罰鍰。（資料照）

教育部前次長葉丙成涉洩漏性平案當事人個資，今年8月請辭。台北市社會局近日以違反「性侵害犯罪防治法」的保密規定，處葉丙成新台幣5萬元罰鍰。

台北市政府社會局今天表示，此案陳情人9月向衛生福利部長信箱陳情，函轉北市府調查後，認定受處分人違反性侵害犯罪防治法規定，處5萬元罰鍰，裁處書昨天寄出。

對此，中央社記者今晚詢問葉丙成，他回應：「目前我沒收到任何通知，很感謝關心。」

葉丙成4月在社群媒體發文評論性平案，文中截圖涉及揭露性平案當事人個資。教育部5月將葉丙成移交性平會，歷經3個月調查，認定葉丙成並非「性別平等教育法」規範的性別事件案調查成員或相關主管、無職務關聯，聯繫導師表達關心的行為，未構成利用職權對學生行使不當影響力，沒有違反性平法規定。

不過，葉丙成8月仍以讓性平案當事人早日走出情緒低潮為由，請辭教育部次長職務，回到台灣大學任教。

衛生福利部保護服務司長張秀鴛今天告訴中央社記者，在民眾檢舉後，按照「性侵害犯罪防治法」第16條規定，任何人不得以媒體或其他方法，公開或揭露被害人的姓名，及其他足資識別身分資訊，並依同法第48條處新台幣2萬元以上10萬元以下罰鍰。

張秀鴛表示，因為被害人所在地為台北市，因此由台北市政府按照裁量準，包括受裁罰人是否為初次、社會影響力等。以這個案子為例，葉丙成具政治人物、學校教授等身分，影響力是大的，因此北市開罰5萬元，接下來就是做成行政處分。

若受裁罰人對於這個行政處分有任何異議，張秀鴛指出，可按照行政罰法，走行政救濟一途，向台北市政府提出訴願，將由上級機關也就是衛生福利部，召開訴願會，審議北市裁罰是否合於規定、行政程序、構成要件等，目前尚未接到訴願；若北市依法行政，一切就尊重北市府處理。

