台南直飛熊本首航衝上天 他透露這只是第1步 更多航線可期

日籍旅客山本先生（左）與台南市長黃偉哲（右）開心自拍。（記者洪瑞琴攝）

台南直飛日本熊本航線今（23）日首航，台南機場久違地出現人潮盛況。總統府國策顧問康銀壽出席首航儀式表示，這次台南恢復國際航線，開啟熊本首航的意義重大，相隔5年再啟國際航線，並透露說「這是跨出第一步，以後還會開出更多航線」。

為這次首航一大助力的康銀壽強調，虎航來往日本航線密集，如同日本國內航線，未來台南機場會越來越好。康銀壽回顧，他曾3度參加台南國際機場首航儀式，分別是香港、大阪與熊本，見證時任台南市長的總統賴清德與現任市長黃偉哲帶動台南國際機場就是「台南要飛出去」的決心與努力。

台灣虎航商務長許致遠則指出，虎航飛日本航線最多，台日航線共35條，涵蓋北、中、南三地，台南—熊本航線除了帶動觀光，也串聯台日「半導體科技走廊」，深化商務與文化交流。

首航旅客中，蔡小姐帶家人參團，首次到熊本就趕上首航，直呼「非常驚喜」；翁先生表示，從台南出發方便，不用舟車勞頓前往桃園或高雄；陳先生則說，含稅機票約2000元，划算又便利。但也有旅客反映，下午班機抵達日本已是晚上7點，少了半天遊玩時間。

此外，許多日本旅客搭乘首航抵台，山本先生分享，這是他第99次訪台，10年前曾搭大阪直飛台南首航，與時任市長的總統賴清德合影，今日又與台南市長黃偉哲合照。雖僅快閃1天，他仍把握時間品嘗台南美食。

台南機場駐店業者表示，過去兩年僅有國內航線，客源稀少，期盼直航恢復後能帶動更多航線及商機。

總統府國策顧問康銀壽表示，這次台南開啟熊本首航意義重大，並透露說「以後還會開出更多航線」。（記者洪瑞琴攝）

山本先生秀出10年前台南—大阪首航，與時任市長的總統賴清德合影照片。（記者洪瑞琴攝）

台南機場出現難得一見的搭機旅客盛況。（記者洪瑞琴攝）

