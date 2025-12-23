金門「報恩古厝」修復工程上梁 明年9月再展風華

金門縣定古蹟黃允棋古厝，舉行修復工程上梁禮典，梁上掛著「進丁」燈籠及「安梁大吉」的紅綵條。（記者吳正庭攝）

金門以「見病救、知恩報恩」故事傳頌地方的縣定古蹟黃允棋古厝，今天舉行修復工程上梁大典。縣府指出，該古厝建築格局完整為地區少見，預定2026年9月完工，規畫前廳作人文及古蹟建築展示的導覽中心，介紹黃允棋生平事蹟、興建及駐軍時期等歷史。

縣府文化局指出，「小浦頭黃允棋古厝」位於金沙鎮，中央與地方聯手斥資約3599萬元進行修復，不僅格局完整（六路大厝），內部空間正廳的巷頭採類似凹壽形式，廳正立面的屏堵內縮形成對看堵，使次間房深度大於明間廳深度，是金門少見的格局。

請繼續往下閱讀...

上梁儀式由金門縣文化局副局長洪蘋萱主持，金沙鎮長吳有家、代表會主席周水土、代表黃奕焮、呂寶玉及黃允棋後人黃志琳、黃獻和等人都出席。

國立金門大學建築系副教授曾逸仁說，「上梁」是傳統、現代新式建築最關鍵且具象徵意義的儀式時刻，代表建築結構主軸完成，屋宇已具備穩定性與安全性，透過儀式的集體參與，能凝聚家族情感與倫理秩序，展現建築作為承載社會與文化價值的重要角色。

縣長陳福海曾說，黃允棋古厝是一棟有故事的「報恩古厝」。吳有家建議，未來古厝完工應在門口立下記載報恩典故的解說牌。黃的後人黃獻和說，阿祖是一代善人，身為子孫的他們，也要把愛和善傳遞給下一代。

文化局表示，根據浦頭黃氏族人口述，200多年前的冬天，黃氏先祖夫人在南側池邊發現一名男子病倒路旁奄奄一息，黃允棋將男子救回家療養；數月後男子康復，黃允棋食指浩繁，已無餘力負擔男子返回福州旅費，仍將女兒嫁妝典當資助男子返鄉。多年後，福州男子重返金門，為感念當年救命之恩，男子出資興建六路大宅，就是現在的黃允棋古厝，自此，「見病救、知恩報恩」故事，為後人津津樂道。

金門縣定古蹟黃允棋古厝舉行修復工程上梁大典，由文化局副局長洪蘋萱（中）主持。（記者吳正庭攝）

黃允棋的後人黃獻和說，阿祖是一代善人，身為子孫的我們，也要把愛和善傳給下一代。（記者吳正庭攝）

金沙鎮長吳有家建議，未來古厝修復完工，應在門口立下記載報恩典故的解說牌。（記者吳正庭攝）

金門黃允棋古厝修復工程上梁大典，土地及權利人代表黃志琳（右一起）、黃獻和、金沙鎮長吳有家、文化局副局長洪蘋萱、金沙鎮民代表會主席周水土、代表呂寶玉、黃奕焮、土地所有權人代表黃明麗等人都出席。（記者吳正庭攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法