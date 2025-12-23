週三變天！晚起水氣增多 北東部轉雨恐有較大雨勢

週三白天桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，晚上桃園以北及東北部地區有短暫雨。（資料照）

明天週三（24日）白天桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨；晚上開始水氣增多，桃園以北及東北部地區有短暫雨，並恐有局部較大雨勢。溫度方面，中部以北及東北部低溫約16至18度，南部及花東約19度。

中央氣象署預報，週三東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，白天在桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；晚上開始水氣增多，桃園以北及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區多雲的天氣。

溫度方面，週三高低溫都會比今天稍下降一些，預測中部以北及東北部低溫約16至18度，南部及花東約19度，而高溫白天北部、東北部及東部22至24度，中南部及東南部高溫26至28度；明日清晨西半部地區易有低雲或霧影響能見度，行車交通請注意安全。

離島天氣：澎湖多雲，19至22度，金門晴時多雲，16至22度，馬祖晴時多雲，13至17度。

天氣風險公司指出，週三底層東北季風增強，中層以上開始有短波槽通過台灣北側，整體雲量及水氣增多，上半天降雨較零星，下半天起北部及東部將轉多雲時陰陣雨，新竹以南地區雲量開始增多，天氣大致為多雲到晴，晚間中南部山區局部會有零星短暫雨。

紫外線指數方面，週三全台皆為「中量級」。

空氣品質方面，週三東北季風增強，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部位於下風處，污染物易累積；清晨西半部地區易有局部霧影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

