    一起做、一起笑 台江社大陪伴特教孩子甜蜜迎耶誕

    2025/12/23 19:49 記者洪瑞琴／台南報導
    特教生開心學作耶誕蛋糕。（台南社大台江分校提供）

    「自己有能力付出，看到學生開心，自己也會覺得快樂。」在溫馨的耶誕節前夕，台南社大台江分校攜手安慶國小特教班，透過親師生共學手作蛋糕，陪伴身心障礙學生一起歡慶節慶，實踐文化平權，讓每位孩子都能參與文化生活、感受分享的喜悅。

    社大台江分校表示，安慶國小鄰近台江文化中心，雙方多年來持續合作，結合母親節、耶誕節等重要文化節慶，規劃適合特教生參與的烘焙課程，讓孩子、家長與老師能在共學中累積生命記憶。今日安慶國小特教班學生在老師、家長及志工陪伴下，以步行方式前往台江文化中心，在烘焙老師陳憲弘指導下，親手製作耶誕蛋糕，準備送給父母與師長，現場笑聲不斷、氣氛溫馨。

    安慶國小老師廖肇瑞表示，在專業師資引導下，孩子們順利完成耶誕蛋糕，成果令人驚喜，也藉由將作品分享給家人，無形中促進親子互動，「在這樣的冬天，大家心裡都是暖暖的，這種親子一起動手、一起完成的感覺，非常珍貴。」

    家長李媽媽也分享，不論母親節或耶誕節，社大台江分校都會安排孩子參與烘焙課程，讓親子能一起學習、一起成長，在專業老師帶領下完成作品，過程既有趣又感動。

    張紋菱老師則指出，孩子們對耶誕節活動充滿期待，這個節日已不只是收禮物，更是學習感恩、付出與分享愛的時刻。家長特地請假陪伴孩子完成手作蛋糕，更讓這份甜蜜成為孩子與家庭心中最溫暖的耶誕記憶。

    耶誕蛋糕包著親師生濃濃的甜蜜。（台南社大台江分校提供）

    台南社大台江分校與安慶國小特教班親師生共學手作蛋糕。（台南社大台江分校提供）

