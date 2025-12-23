為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    集集支線施工停駛4年！ 集集站明年1/5、車埕站6月復駛

    2025/12/23 19:23 記者劉濱銓／南投報導
    台鐵集集支線近年因邊坡崩坍與隧道擴孔施工停駛多時，集集火車站將在明年元月5日復駛。（記者劉濱銓攝）

    台鐵集集支線近年因邊坡崩坍與隧道擴孔施工停駛多時，集集火車站將在明年元月5日復駛。（記者劉濱銓攝）

    台鐵集集支線4年前因邊坡崩坍，以及鐵路隧道擴孔施工封閉，導致集集、水里，以及車埕火車站皆停駛，但隨著工程推進，集集站將在明年元月5日復駛，車埕站則是6月底復駛，可望活絡沿線鄉鎮觀光。

    集集支線是南投重要觀光軸線，2021年因集集段邊坡走山，導致之後往水里、車埕站皆停駛，至今超過4年，加上2024年5月起，前瞻計畫進行支線隧道擴孔工程，以致集集站也停駛，目前火車只能行駛到名間鄉濁水站，之後站點皆靠客運接駁。

    集集鎮公所表示，原定年底復駛的集集火車站，近期與台鐵公司確認後，將在明年元月5日復駛，屆時將有彩繪列車行駛，公所也已在火車站沿線步道，設置「星雨」光影迎賓廊道，加上明年農曆春節將屆，集集也將在火車站舉辦鄉土燈會，春節期間鐵道復駛與燈會人潮，不僅能帶動集集觀光，鐵道沿線鄉鎮也可望迎來人潮。

    水里鄉公所則說，集集站復駛後，其後的水里站，以及終點車埕站，根據台鐵施工期程將在明年6月底完工復駛，之後公所也會與台鐵討論相關復駛配套，盼讓水里觀光有感復甦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播