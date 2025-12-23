2026龍潭大池跨年煙火音樂會 施放270秒璀璨煙火

龍潭大池炫麗煙火展演。（資料照，桃園市觀旅局提供）

2025年歲末之際，桃園市政府文化局、觀光旅遊局、客家事務局、青年事務局及龍潭區公所於12月31日在龍潭區龍潭大池共同舉辦「2026龍潭大池跨年煙火音樂會」，活動由系列表演節目串接，倒數迎新時刻將施放長達270秒的璀璨煙火，點亮龍潭夜空，為遊客獻上壯麗絢爛的視覺饗宴，熱鬧迎接嶄新的一年。

文化局長邱正生表示，跨年活動演出地點設於「龍潭大池西岸水上舞台」，下午3點起，文化局主辦的「電音火焰秀」為跨年活動開場，女子國風電音樂團「天選THE CHOSENs」，結合國樂演奏和電子音樂，以cover曲及原創曲編織出四幕樂章，帶領觀眾踏上音樂與夢想的旅程。

下午4點，邀請火力十足的「即將成真火舞團」登場演出，以龍潭大池水景作為舞台背景，結合舞者極具感染力的火舞表演、節奏明快的火裙旋舞，以及震撼的火焰噴射特技，在寒意中為現場觀眾帶來熱力四射、令人目不轉睛的視覺饗宴。

晚間7點由客家局「嗨客慶新年」登場，由結合流行、傳統古典與客家意象的在地龍潭樂活排舞班、龍潭晨間活力排舞班與莉西雅舞團開場，後續邀請客家音樂比賽得獎歌手宋竹梅、張沛涵、曾浩明及郭國安，透過獨唱與合唱呈現多元文化歌曲，節目尾聲由KTS烤吐司流行合唱團，帶來3首原創客語作品，以流行音樂與阿卡貝拉詮釋客家音樂，呈現客家歌曲不同樣貌。

青年局於晚間9點推出壓軸節目「青春之光閃耀龍潭跨年夜」，集結多組來自桃園的舞蹈與音樂團隊，從街舞、青春饒舌到原創樂團與流行舞蹈，展現世代交織的多元舞台，由兒童街舞、新生代音樂人、學生創作樂團與舞蹈團隊輪番登場，透過多樣風格的表演形式，以年輕的活力與熱情，陪伴現場民眾一起倒數，在璀璨的煙火中迎接2026的新開始。

市府推薦民眾在等待跨年演出時，可順道至龍潭大池周邊觀光景點，如台灣客家茶文化館、台灣文學之母鍾肇政的故居及龍元宮商圈等地走訪，體驗在地美食也探尋當地的草根記憶。

2026龍潭大池跨年煙火音樂會主視覺。（桃園市文化局提供）

2026龍潭大池跨年煙火音樂會節目文宣。（桃園市文化局提供）

