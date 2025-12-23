台南仁壽宮新建文物館元月剪綵 主委先開箱

仁壽館2樓的天花板燈飾設計，讓參觀民眾猶如「鑽轎腳」，獲得神明庇佑。（記者吳俊鋒攝）

文化部重要民俗「南關線三大廟王醮暨遊社」共同保存者的台南歸仁區仁壽宮，斥資5千萬元新建文物館，總統賴清德揭牌後，目前內部陳列都已完成，預計明年元月10日剪綵，主委張鈴宏先「開箱」，2樓的空間設計兼具傳統紅瓦厝與現代工業風，呈現世代延續的精神，天花板的造型燈飾，宛如讓民眾「鑽轎腳」，獲得神明庇佑，並確定典藏剪黏名家黃金生的精彩作品。

廟方將該棟建物取名「仁壽館」，張鈴宏指出，1樓是6米的挑高空間，展示較為大型的宗教祭典器物，包含遶境的神轎、娘傘，以及各式旗幟，還有彩繪王船模型、七星平安橋，加上獲台南市政府登錄傳統工藝「糊紙」保存者吳文進的12生肖作品。

張鈴宏提到，仁壽館現址原是舊倉庫，重建為文物展示的場域，結合廣場大理石地板的鋪設，有助於成功塑造廟埕景觀，而1樓的挑高空間，未來舉辦建醮活動時，也可當作王船廠使用。

2樓保留片段的傳統平房屋頂，透過早期建材的呈現，凸顯歸仁的「紅瓦厝」舊稱，而廊道的設計，在鮮明的磚色上，露出現代化的鋼鐵結構，社會演進中的新舊交融，階梯一角也加裝單槍投影設備，成為導覽、解說的小平台。

該處展示內容都較為小型，包含祭祀儀典文物、先民生活器具，並收藏黃金生的剪黏作品，天花板的燈飾，採神轎形式設計，一進門就獲得保生大帝的護佑，加上將「樓中樓」的格局，融入參觀動線，展現創意巧思，很有看頭。

仁壽宮是地方信仰中心，昔為台南東門城外三大廟之一，香火鼎盛，在明年元月10日建醮的平安宴當天，舉行新建文物館的剪綵，慶賀落成，邀請各界共襄盛舉。

主委張鈴宏「開箱」仁壽館，2樓有展示原色王船模型。（記者吳俊鋒攝）

仁壽館內典藏剪黏名家黃金生的精彩作品。（記者吳俊鋒攝）

仁壽館內的廊道，採兼具傳統紅瓦厝與現代工業風的設計。（記者吳俊鋒攝）

仁壽館2樓有紅瓦厝屋頂的實物展示，相當特別。（記者吳俊鋒攝）

