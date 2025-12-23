為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    不只崇德到豐原 北屯喊中捷紅線要接超巨蛋、藍線

    2025/12/23 18:56 記者蔡淑媛／台中報導
    崇德豐原線初步規劃採高架形式，全長約15.42公里。（市府提供）

    崇德豐原線（捷運紅線）可行性研究已於今年10月完成期中審查，整體規劃正式進入期末階段，今天在北屯舉行說明會，針對紅線，北屯議員曾朝榮強調，應新增支線串聯超巨蛋及西屯藍線，並加快規劃、及開工；議員沈佑蓮也要求紅線要趕快蓋，不要像綠線歷經3位市長才完工。

    捷工局說明，崇德豐原線初步規劃採高架形式，全長約15.42公里，規劃設置11座車站，路線自北屯區崇德路與三民路口向北延伸，行經崇德路、承德路、豐原大道至中正路一帶，並納入銜接豐原車站之路段，以強化豐原市中心與豐科園區間的交通服務。

    北屯區議員曾朝榮建議紅線應新增支線串聯超巨蛋及西屯藍線，並加快規劃，盡早開工、施工，強調北屯區人口超過31萬人，必須有交叉路網才能有效改善交通；議員沈佑蓮也要求紅線要趕快蓋，不要像綠線歷經3位市長才完成，另有崇德路大樓社區反映能地下化捷運。

    北區議員陳俞融則提醒市府，紅線不能只停留在說明會與藍圖階段，後續評估、定案到動工時程，都必須明確加速推動，否則再好的規劃也恐淪為紙上談兵，市府應拿出具體進度，回應市民對改善交通的期待。

    崇德豐原線可行性研究自今年2月公告招標、4月完成決標並啟動研究作業以來，已依期程完成工作執行計畫書與期中審查，並在交通部公路局、市府相關局處、台中捷運公司及台鐵公司等單位共同參與下，就路線規劃、運輸需求、財務評估、工程風險與營運模式等面向進行完整檢討，進入期末階段後，將依審查意見進一步修正與優化，預計於明（2026）年完成可行性研究成果並提報中央審議。

